Pintér Sándorral tárgyalt Ukrajna budapesti nagykövete

POLITIKA
A többhetes adok-kapok után csillapodni látszik a magyar–ukrán diplomáciai feszültség: Ukrajna budapesti nagykövete, Sándor Fegyir megrovás helyett ezúttal Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt.

A találkozóról az ukrán nagykövetség szerda délután számolt be a Facebookon. A közlés szerint a felek áttekintették a kétoldalú együttműködés legégetőbb ügyeit, elsősorban az Ukrajnából érkezett gyerekek magyarországi oktatásának biztosítását, valamint a Stipendium Hungarikum ösztöndíjprogram folytatásának lehetőségét. Szóba került a 2022 és 2025 között Magyarországon született ukrán gyerekek helyzete, illetve a fogvatartottakkal kapcsolatos kérdések is.

A megbeszélésen felvetették annak lehetőségét is, hogy magyar oktatási intézményekben tesztközpontokat hozzanak létre az ukrán nemzeti multidiszciplináris teszt sikeres teljesítéséhez, emellett érintették a kiberbiztonság területén dolgozó szakértők együttműködését is. Fegyir Sándor nagykövet megköszönte Magyarország segítségét azok felé, akik az orosz–ukrán háború miatt kényszerültek elhagyni Ukrajnát, és jelezte: bízik abban, hogy a magyar fél a jövőben is támogatni fogja a magyarországi ukrán iskolák fejlesztését.

A „lö­vészár­kok pro­fesszorának” is nevezett nagykövet 2025 áprilisában tárgyalt először a magyar belügyminiszterrel. Akkor a két ország rendvédelmi együttműködése, az ukrán gyerekek magyarországi oktatása, valamint az ukrán katonák ellátása és rehabilitációja volt napirenden.

