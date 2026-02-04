Rendeletben tiltotta meg a kormány, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani

Visszamenőleges hatályú rendelettel mondta ki a kormány, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani, azonnali jogvédelemnek sincs helye az ügyben, és a folyamatban lévő pereket is le kell zárni.

A rendelet Budapestnek szól: Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis túlzónak tartja a szolidaritási hozzájárulás mértékét, ezért bírósághoz fordult több évre vonatkozóan is.

Az ítéleteket Karácsony és az NGM ellentétesen értelmezte és kommunikálta. A főpolgármester szerint nekik adott igazat a bíróság, így milliárdokat kell visszafizetnie az államnak, Nagy Márton miniszter szerint viszont erről szó sincs.

Ennek az ügynek a végére tett most pontot a kormány az azonnal hatályba lépő rendelettel, mindezt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzetre hivatkozva.

Karácsony Gergely a Facebookon arról írt, ez a jogállam és az alkotmányosság leépítésének mélypontja.

„Nem is kell ennél nagyobb beismerés a kormányzat részéről arról, hogy egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak lenne igaza a perekben, vagyis visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz. Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni.”

Karácsony szerint a kormány már a látszatra sem ad, direktben nekirontott a jog uralmának. Abban bízik, hogy „a bíróságok ellen tudnak tartani ennek a rombolásnak, mert ha nem, az a kormánypárti politikusoknak lesz fájdalmas. Ennek a rendszernek is vége lesz egyszer. Azt pedig hogy hogyan lesz vége, a joguralom keretei között vagy a jogot áthágva, azt az dönti el, hogy mire teremt precedenst a jelenlegi hatalom” - zárta posztját Karácsony.

A főváros legutóbb január végén kért jogvédelmet a bíróságtól azután, hogy az Államkincstár inkasszót nyújtott be a szolidaritási hozzájárulás első idei részlete miatt, majd le is emelte azt a számláról.