Több mint 300 újságírót bocsátanak el a Washington Posttól

A Washington Post szerdán közölte dolgozóival, hogy megkezdik alkalmazottjaik mintegy harminc százalékának elbocsátását. Ez magában foglalja a üzleti oldalon dolgozókat is, valamint a szerkesztőség mintegy 800 újságírójából több mint 300-at. Ezt megsínyli majd a sport, a helyi hírek és a külpol rovat is.

Matt Murray, a Post ügyvezető főszerkesztője szerda reggel a szerkesztőségi dolgozóknak azt mondta, hogy a cég túl sok pénzt veszített túl sokáig, és nem elégítette ki az olvasók igényeit. Hozzátette, hogy minden rovatot érintenek a változások valamilyen módon, a végeredmény pedig egy még inkább a nemzeti hírekre és politikára, valamint üzletre és egészségügyre fókuszáló lap lesz.

A Washington Post székháza. Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Később egy e-mailben részletezte az indoklást, amelyben azt írta, a Post „legyökerezett egy másik korszakban, amikor meghatározó helyi nyomtatott termék voltunk”, ám az online forgalom – részben a mesterséges intelligencia miatt – közel a felére esett az elmúlt három évben. Hozzátette, hogy a Post „napi cikktermelése jelentősen csökkent az elmúlt öt évben”.

Murray a dolgozóknak azt mondta, hogy a nemzetközi tudósítások is csökkennek, de marad tudósító közel tucatnyi helyszínen. Ugyanakkor elbocsátották a Közel-Keleten, valamint Indiában és Ausztráliában dolgozó riportereket és szerkesztőket. Peter Finn, a rovat szerkesztője erre azt kérte, hogy bocsássák el őt is, mert így már nem akar részt venni a lap életében – közölte a New York Times-szal két forrás.

A Washington Post tulajdonosa Jeff Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere. 2024 végén Bezos egy, a New York Times által rendezett konferencián így fogalmazott: „Megmentettük a Washington Postot egyszer, és meg fogjuk menteni másodszor is.”