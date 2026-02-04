Trump már nagyszerűnek tartja Kolumbia elnökét

Hónapokig tartó kölcsönös sértegetések után ült le tárgyalni Donald Trump amerikai és Gustavo Petro kolumbiai elnök, a találkozó a fotók alapján barátságos hangulatban ért véget - írja a BBC. A két vezető zárt ajtók mögött beszélt egymással két órán keresztül.

Trump a megbeszélés után azt mondta, nagyon jó volt a találkozó, jól kijöttek egymással, a kolumbiai elnököt pedig nagyszerűnek nevezte (korábban még „beteg embernek” titulálta).

Trump arról is beszélt, azon dolgozik, hogy feloldják a Petro ellen tavaly bevezetett amerikai szankciókat, amelyek a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő vádakon alapultak. Petro a vádakat rágalomnak minősítette. Mindkét vezető megfogadta, hogy harcolni fognak az ELN nevű szervezet ellen.

Petro a kolumbiai nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón a találkozót optimistának és konstruktívnak nevezte, különösen ami a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet illeti. A két vezető merőben máshogy áll hozzá a kérdéshez, ezt Petro is elismerte, de arról beszélt, “egyes megközelítések agresszívek, mások talán inkább nyitottak a közös megoldásra. Mi inkább azt próbáljuk megőrizni, ami összeköt minket, nem pedig azt, ami elválaszt.”

A találkozó előtt kolumbiai tisztviselők arról beszéltek, konkrét részletekkel akarják bemutatni Trumpnak az ország kábítószer-ellenes erőfeszítéseit, például a kokain- és kábítószer-laboratóriumok lefoglalását.

Petro arról beszélt, megmondta Trumpnak, hogy a főnököket kell üldözni, és kérte az amerikai elnököt, hogy működjön együtt a kolumbiai hatóságokkal a külföldön, többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Európában és az Egyesült Államokban élő magas rangú kábítószer-kereskedők felkutatásában és elfogásában.

A találkozón Venezuela is szóba került, megvitatták a venezuelai gáz exportjának lehetőségét Kolumbián keresztül, és Trump beleegyezett abba, hogy közvetítsen a Kolumbia és Ecuador közötti kereskedelmi háborúban.

A jó hangulatú találkozó ahhoz képest volt meglepő, hogy a két ország közti feszültség az elmúlt hónapokban egyre nőtt. Trump többször is azzal vádolta Petrót és kormányát, hogy nem tudják megakadályozni a kábítószer bejutását az Egyesült Államokba, és azt sugallta, Venezuelához hasonlóan a kiterjesztett csapások Kolumbiát is célba vehetik. Petro mindeközben több fronton bírálta Trump politikáját.

Most viszont egy életre szóló paktumot akar Amerikával, és közzétette Trump kézzel írt üzenetét arról, hogy megtiszteltetés volt számára, és szereti Kolumbiát.