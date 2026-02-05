27 évesen halt meg a korábbi válogatott atléta Soltész Gréta

Hosszan tartó, súlyos betegség után 27 éves korában, január 28-án elhunyt Soltész Gréta, korábbi magyar válogatott, utánpótlásbajnok gátfutó, távolugró – írta meg a Nemzeti Sport a Magyar Atlétika Szövetség közleménye után.

A lap szerint Soltész utánpótlásszinten sokszoros magyar bajnoknak mondhatta magát, gátfutás mellett távolugrásban is nagy tehetségnek számított. A magyar válogatottat a 2013-as Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon képviselte. Első egyetemi évében diagnosztizálták daganatos betegséggel, amivel hat és fél éven keresztül küzdött. Betegsége ellenére is lediplomázott, és tavaly – már nagybetegen – részt vett a MOB Fiatal sportvezetők programjában.

„Az iskolaudvaron felfigyeltem egy kislányra. Játék közben rendkívül ügyes, eleven és feltűnően bátor volt. Nem lehetett nem észrevenni. Soltész Grétának hívták. Mintha érezte volna, hogy ez az ő útja: különösebb győzködés nélkül beleegyezett, hogy megismerkedik az atlétikával. Másnap már ott állt az edzésen” – írja megemlékezésében volt edzője, Spák József.

Az edző megírta, mi történt a diagnózis után eltelt hat és fél évben: „Kapott körülbelül 120 (!) kemoterápiás kezelést, átesett több műtéten, mégis: megszerezte a diplomát jeles minősítéssel és dékáni dicsérettel. Két nyelvvizsgát tett, szakmai versenyeken vett részt. Elvégezte a kulturális rendezvényszervezői tanfolyamot, egy szépírás-kurzust, majd egy műszempilla-építő tanfolyamot is, mert a külsejére mindig sokat adott. Már nagybeteg volt, amikor sikeresen részt vett a MOB Fiatal Sportszervezők Programjában. Mindezt úgy, hogy közben folyamatosan dolgozott, nélkülözhetetlen rendezvényszervezőként.”