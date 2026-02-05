314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Steve Witkoff, amerikai elnöki megbízott szerint az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 fogoly cseréjében, „öt hónap óta az első ilyen cserében”. A The Guaridan szerint azt mondta:

„Ez a részletes és sikeres béketárgyalások eredményeként született meg. Bár még jelentős munka van hátra, az ehhez hasonló lépések azt mutatják, hogy a tartós diplomáciai együttműködés kézzelfogható eredményeket hoz, és előmozdítja az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket.”

Witkoff azt még hozzátette, hogy „a megbeszélések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható”. Mindeközben Oroszország az elmúlt hetekben kiterjedt légicsapásokkal próbálta előidézni a hárommilliós Kijev lakosságának élete legnyomorúságosabb telét. Nemrég egy holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában. Néhány nappal ezelőtt Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az orosz bombázások miatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. Szerinte Moszkvában nem változott az álláspont: semmibe veszik a diplomáciát és Ukrajna elpusztításán dolgoznak.

orosz-ukrán háború külföld steve witkoff fogolycsere orosz-ukrán háború béketárgyalások
Kapcsolódó cikkek

„Élünk, nem érik el, amit akarnak” – helyszíni riport a fűtés és áram nélkül maradt Kijevből

Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.

Győri Boldizsár
külföld

Holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában

Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energiahálózatot, ami miatt áramkimaradások vannak, és sok lakásban nincs fűtés sem, miközben mínusz 20 fok körüli extrém hidegek vannak.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Zelenszkij megváltoztatja a tárgyalási pozícióját az orosz bombázások miatt

Az oroszok akkor lőtték a fűtési rendszereket, amikor a leghidegebb volt Kijevben.

Czinkóczi Sándor
háború