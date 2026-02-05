A kocsival együtt egy óvodást is elloptak a sülysápi bölcsőde elől szerda reggel

Szerda reggel egy apa a két gyerekét kocsiba ültette, és elindult a szokásos útjára Sülysápon. Előbb a kisebbel megállt a bölcsődénél, őt oda bevitte, addig a nagyobb, óvodás korú gyereke a bölcsi előtt járó motorral várakozó autó hátsó ülésén ült.

Ami innen történt, az nem szokványos: az épp arra járó húszéves K. Milánnak feltűnt a járó motorral álló kocsi, bepattant, és gondolkodás nélkül elhajtott vele. Amikor az apa kijött a bölcsődéből, azonnal hívta a rendőrséget, miközben a tolvaj dél felé tartott az autóval. Útközben észrevehette, hogy a hátsó ülésen ott van egy kisgyerek, ezért a Sülysáptól hat kilométerre lévő Úriban egy bolt előtt megállt. A gyereket kitette, és magára hagyva elhajtott. A kicsit az üzlet dolgozója vette észre, aki hívta a rendőrséget, és elmondta azt is, hogy egy gyerek elmondta neki: „ellopták az autójukat”.

Közben a rendőrök bemérték az autó jeladóját, majd térfigyelő kamerák felvételeinek ellenőrzésével azonosították a kocsi útvonalát. A lopott autót végül Újszászon találták meg. K. Milánt, aki ellen, hogy a rendőrséget idézzem, „hasonló jellegű cselekmények miatt már több eljárás indult”, szerda este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását. (Police.hu)