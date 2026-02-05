A kormány úgy belegyalogolt a jogállamba, hogy a bíróságok nem hisznek a szemüknek

Óriási felháborodást váltott ki a kormány kedd esti, visszamenőleges hatályú rendelete, amiben kimondták, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet pert indítani, és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni. Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A kormányrendelet ránézésre súlyosan sérti a jogállamiság elveit. Az ukrajnai háború okozta veszélyhelyzetre hivatkozva meghozott jogszabály arra utasítja a bíróságokat, hogy szüntessék meg a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos pereket. A kormány politikai célpontja Budapest, a főváros ugyanis több milliárd forint kormányzati elvonása miatt pereskedik az állammal. Mivel ezzel a kormányrendelettel a kormány gyakorlatilag arra utasítja a független magyar bíróságot, hogy a Budapesttel fennálló jogvitáját zárja le, a végrehajtó hatalom önkényesen beleavatkozik az igazságszolgáltató hatalom működésébe.

A Fidesz-kormány korábban többször is megszegte a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát. 2010-ben visszamenőleg módosította a nyugdíj-takarékossági szerződéseket, 2011-ben visszaható hatállyal megszüntette a rendvédelmi dolgozók korkedvezményes nyugdíjazását, és a 2010-es, különadókról szóló törvényben is visszamenőlegességet alkalmazott. Utóbbi jogszabályt az Alkotmánybíróság később megsemmisítette, válaszul a Fidesz szűkítette a testület jogköreit.

Karácsony Gergely szerda este arról beszélt az ATV-ben, hogy a rendelet miatt az Európai Bizottsághoz fordult. Azt mondta, azért, mert az ügy az európai jogbiztonságról szól, és a Bizottságnak jogköre van, hogy az Európai Bíróságtól kérje a közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabályok felfüggesztését. Arról is beszélt, hogy szerinte az Alkotmánybíróság januári határozatában azt mondta ki, hogy a bíróságoknak döntési szabadságuk van a szolidaritási hozzájárulásról szóló ügyekben. A bíróság pedig soha nem egy jogszabályt néz, hanem a teljes jogrendet.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón viszont arról beszélt, hogy a kormányrendelet megfelel az Alkotmánybíróság döntésének, gyakorlatilag annak a határozatnak a végrehajtását szolgálja. Szerinte az Alkotmánybíróság már eldöntötte a vitát. Azt is mondta, hogy a rendelet nem visszamenőleges hatályú, mert eljárási szabályok esetén nem lehet visszamenőleges hatályról beszélni.

Gulyás Gergely Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A kormányinfóval egyidőben azonban kiderült, hogy egy bíróság máris ellentmondott a kormányrendeletnek. A Budapest Környéki Törvényszék ugyanis nem szüntette meg a Szigetszentmiklós szolidaritási hozzájárulása miatt folyó pert. A bíró elhalasztotta a tárgyalást, az új időpontot pedig május 19-ére tűzte ki. A friss bírósági döntésről megkérdezték Gulyás Gergelyt a kormányinfón. A miniszter azonban azt mondta, hogy nem tud bírósági döntéseket kommentálni anélkül, hogy elolvasná őket.

A kormányrendeletre a főváros és a kormány jogvitájában eljáró Fővárosi Törvényszék is reagált. A bíróság a feleknek megküldött végzésében azt írta, hogy a következő tárgyalást megtartja, és részletezte a kormányrendelettel kapcsolatos alkotmányossági aggályait. „A rendelet sérti a jogbiztonság elvét, a jogállamiság elvét, a jogorvoslathoz való jogot és a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát, így egyedi normakontroll eljárást fog kezdeményezni.”

A kormányrendelettel kapcsolatban megkerestük Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy véleménye szerint dönthet-e úgy egy bíróság, hogy nem szünteti meg az előtte folyó, szolidaritási hozzájárulásról szóló pert. Amennyiben pedig igen, mi alapján.

Varga Zs. András Fotó: Németh Dániel/444

A Kúria sajtóosztálya kérdéseinkre azt írta, hogy a szolidaritási hozzájárulás ügyében indult perek jelenleg is folyamatban vannak alsóbb fokú bíróságok előtt. „E folyamatban lévő perekben az elbírálásukra kijelölt bíráknak kell döntést hozniuk. Az Alaptörvény 26. cikk (1) bekezdése szerint Magyarországon a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.”

Ez a mondat azért figyelemreméltó, mert törvényt említ, míg a kormány most rendeletet alkotott, ami alacsonyabb szintű jogszabály.

Hogy jutottunk idáig?

A főváros és a kormány szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos vitája régóta tart, és kifejezetten bonyolult. A tisztánlátást nehezíti, hogy az eddig meghozott bírósági ítéleteket teljesen máshogy értelmezi a két fél, akik folyamatosan kommunikációs háborút folytatnak egymás ellen.

Az ügy még 2023 júniusában indult, amikor Budapest beperelte a Magyar Államkincstárt (MÁK) az éves szolidaritási hozzájárulás összege miatt. A főváros kötelezettsége 58 milliárd forint volt, ami 25 milliárd forinttal volt több, mint amennyit állami normatívaként kapott a főváros egyes feladatai ellátására.

Az ügyben 2024-ben történt érdemi előrelépés. A Fővárosi Törvényszék bírája felfüggesztette a pert, és az Alkotmánybírósághoz fordult. Indoklása szerint azért, mert a szolidaritási hozzájárulás intézménye nemzetközi szerződésbe ütközik és sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő alapjogot.

Az Alkotmánybíróság tagjai 2022-ben Fotó: Németh Dániel/444

Az Alkotmánybíróság 2024 októberében hozott döntést a kérdésben. A testület a főbb pontokban elutasította a bírói indítványokat, és kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás intézménye a jogrendszer része maradhat. A döntést a főváros úgy értelmezte, hogy az Alkotmánybíróság több pontban nekik adott igazat. Például abban, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegének megállapítása során meg kellett volna vizsgálni, hogy az nem lehetetleníti-e el az önkormányzatot a feladatai ellátásában. És abban is, hogy ellentétes lehet az európai Önkormányzati Chartában és az Alaptörvényben biztosított önkormányzati autonómiával, ha az önkormányzat nettó befizetővé válik.

A perben 2025 januárjában született meg a jogerős ítélet, amit a két fél teljesen máshogy értelmezett. Karácsony Gergelyék szerint a bíróság kimondta, hogy a 2023-as szolidaritási hozzájárulás mértéke jogellenes volt, a MÁK-nak pedig vissza kell utalnia több mint 28 milliárd forintot a fővárosnak. A MÁK szerint viszont csak eljárásjogi hibát azonosított a bíróság, Budapestnek továbbra is fizetnie kell a hozzájárulást. Mivel az ítélet szövegét nem hozták nyilvánosságra, nem lehetett eldönteni, kinek van igaza.

A főváros a 2025-ös szolidaritási hozzájárulás miatt is pert indított. Az ügyben eljáró Fővárosi Törvényszék azonban 2025 szeptemberében felfüggesztette a pert, és az Alkotmánybírósághoz fordult, mert az ügy bírája szerint a szolidaritási hozzájárulás kivetési módja Alaptörvény-ellenes.

Nem sokkal később megszületett a 2023-as hozzájárulásról szóló ítélet. A bíróság 2025 novemberében kimondta, hogy jogellenes volt a levonás. A MÁK azonban felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, így az ügy a Kúria elé került. A legfelsőbb bírói fórum azonban a fővárosnak adott igazat, így megnyílt az út a 2023-as, 2024-es és 2025-ös szolidaritási hozzájárulások miatt indított, de felfüggesztett perek folytatására.

A legfrissebb fejleményt pedig az Alkotmánybíróság szolgáltatta. A szervezet idén januárban visszautasította a Fővárosi Törvényszék indítványát, amiben a 2025-ös szolidaritási hozzájárulás alaptörvénybe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte a bíróság. Ez volt az az alkotmánybírósági határozat, amire Gulyás Gergely hivatkozott, amikor arról beszélt a kormányinfón, hogy a friss kormányrendelet az Alkotmánybíróság döntésének végrehajtását szolgálja.