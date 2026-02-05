A Magyar Ügyvédi Kamara hosszan sorolja, milyen elveket és szabályokat sért a kormányrendelet, ami tiltaná a szolidaritási hozzájárulás elleni pereskedést

Csütörtök délután a Magyar Ügyvédi Kamara erősen kritikus közleményt adott ki a szolidaritási hozzájárulás elleni pereskedést tiltó, kedd éjszaka megjelent kormányrendelet ügyében. A rendelet többek között azt mondja ki, hogy az egyes önkormányzatokat, így például a fővárost terhelő sarc miatt nem lehet pert indítani, és azonnali jogvédelmet kérni, valamint a folyamatban lévő pereket is le kell zárni.

Az ügyvédi kamara a közleményt azzal indokolta, hogy „fontosnak tartja a megszólalást minden olyan esetben, amikor a bírói függetlenség sérül”. A szervezet szerint a rendelet „közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe”, hiszen folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik, azok „érdemi elbírálására vonatkozó direkt utasítást tartalmaz”. A MÜK azt is állítja, hogy a kormányrendelet

sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét,

a jogbiztonság elvét,

a joghoz való hozzáférés elvét,

a jogorvoslathoz való jogot,

a bírói függetlenség elvét, valamint

a visszaható hatály tilalmát.

Az ügyvédi kamara a közleményében arra is kitér, hogy a jogalkotó „konkrét ügyekre szabott jogalkotással az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat”.

A jogszabály azonnal kritikák sorát vonta maga után, a bíróságokat megdöbbentette a jogállamba való ilyen mélységű belegyalogolás, a Budapesti Környéki Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék is olyan döntést hozott, amellyel az eljáró bírók lényegében beintettek a kormányzati szándéknak. Emellett Karácsony Gergely főpolgármester az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolásáról, az Amnesty International a bíróságok ellen végrehajtott egyik legdurvább támadásról, a fővárosi Tisza-frakció pedig fehérorosz útról és nyílt jogfosztásról beszélt a rendelettel kapcsolatban.

Ítélethirdetés a Budapest Környéki Törvényszéken Fotó: Haász János



