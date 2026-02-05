Emmanuel Macron legfőbb diplomatája Moszkvában tárgyalt

Emmanuel Macron francia elnök legfőbb diplomatája kedden Moszkvában járt, ahol orosz tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokat, közölte két anonim diplomáciai forrás.

Az egyik forrás szerint Emmanuel Bonne találkozott a Kreml tisztviselőivel. Bonne 2019 óta van Macron diplomáciai stábjának élén. Ennél több részletet nem közöltek, csupán annyit mondtak, hogy a találkozó célja a párbeszéd volt kulcsfontosságú kérdésekről, mindenekelőtt Ukrajnáról.

A francia elnöki hivatal sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a tárgyalások tényét, ugyanakkor közölte: „Ahogyan az elnök tegnap, egy rögtönzött nyilatkozatában is elmondta, technikai szinten folynak egyeztetések, teljes átláthatóság mellett, Volodimir Zelenszkij elnökkel, valamint a főbb európai partnerekkel egyeztetve.”

Balra Macron, jobb Bonne.
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A két diplomáciai forrás szerint a szövetségeseket tájékoztatták a kezdeményezésről, és Bonne tárgyalásokat folytatott Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik vezető tanácsadójával.

Macron decemberben úgy nyilatkozott: amennyiben az Egyesült Államok vezetésével zajló legutóbbi erőfeszítések kudarcot vallanak az ukrajnai békemegállapodás közvetítésében, az európaiaknak ismét közvetlen párbeszédet kell kezdeniük Putyinnal. (Reuters)

külföld Emmanuel Macron franciaország diplomácia Emmanuel Bonne tárgyalás moszkva kreml ukrajna