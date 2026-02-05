Folyton elment az internet egy dél-francia faluban, súlyos kémkedés ügy lett belőle

Négy ember, köztük két kínai állampolgár, ellen indult eljárás Kínának történő kémkedés gyanújával Franciaországban. A párizsi ügyészség csütörtöki közleménye szerint mind a négy gyanúsítottat szombaton vették őrizetbe az ország déli részén, közülük ketten előzetes letartóztatásba kerültek, a másik kettő rendőri felügyelet alatt áll.

Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A vád szerint a két kínai állampolgár azért érkezett Franciaországba, hogy megszerezze „a Starlink hálózat műholdas adatait és létfontosságú, elsősorban katonai egységekből származó adatokat, majd azokat Kínába továbbítsa” – közölte az ügyészség. A vádirat szerint a „nemzet alapvető érdekeit sértő információk” külföldre juttatása miatt indult eljárás, ez a bűncselekmény 15 év börtönbüntetést von maga után.

A francia rendőrség január végén kapott értesítést kapott arról, hogy két kínai állampolgár egy délnyugat-franciaországi faluban bérelt Airbnb-szállásról műholdas jelek megszerzésén dolgozik. Erre úgy derült fény, hogy helyi lakosok azt észlelték: rendszeresen megszakad az internetszolgáltatás azóta, hogy a bérlők a nyaraló kertjébe egy körülbelül két méter átmérőjű parabolaantennát telepítettek. A hatósági eljárás során a francia Nemzeti Rádiófrekvencia Ügynökség megállapította a frekvenciák illegális és a rádióberendezések nem megfelelő használatát, továbbá a frekvenciák zavarását, az informatikai adatok rögzítésére szolgáló technikai eszközök illegális birtoklását.

A két kínai állampolgár mellett még két embert vettek őrizetbe a bérelt házban, őket a felszerelés illegális behozatalával gyanúsította meg az ügyészség.

Rövid időn belül ez a második olyan franciaországi kémügy, amikor Kína javára kémkedéssel gyanúsítanak valakit. December közepén egy Bordeaux-i mérnöki és mechanikai intézetben dolgozó egyik egyetemi kutatót vádolták meg azzal, hogy egy kínai delegációt juttatott be tiltott, érzékeny helyekre. Őt később rendőrségi felügyelet mellett szabadlábra helyezték, de vádat emeltek ellene. (MTI)