Főműsoridőben, egy pincében nyalogatják nők a bekötött szemű Stohl Andrást

tévé
Második hete tart a TV2 párkeresőnek nevezett húspiacos realityje, vagyis a Nagy Ő, amiben Stohl Andrásért verseng több mint egy tucat nő. A kilencedik résznél jutott el a műsor egy olyan cringe szintre, amit a konkurens csatorna felfedezettje, József gazda is megirigyelne: leküldték a nőket a pincébe(!), hogy ott a bekötött szemű és pulzusmérővel felszerelt Stohl Andrást nyalogassák.

Mármint hogy szó szerint. Ez volt az úgynevezett játékos feladat egy 12-es karikával ellátott, főműsoridőben sugárzott, romantikus párkereső műsorban.

Kiss Ramóna, a műsorvezető egyesével leküldte a nőket egy pincébe, hogy ott néma csendben izgassák a Jászai Mari-díjas magyar színművészt, miközben ezt a többiek egy kijelzőn nézik. Kiss Ramóna végig kommentálta, hogyan emelkedik Stohl pulzusa, tényleg csak az hiányzott, hogy közben a nemi szervét is centizzék.

Az egyik nő, mielőtt lement, közölte, hogy „bármi áron, de meg kell nyernie” ezt a játékot. Kiss Ramóna pár perccel később mikrofonon szólt le neki, hogy „kérlek, hagyd abba”, miután a nő már Stohl előtt térdelt.

Két nő – Kriszta és Edit – eközben közölte, hogy nem szeretnének ebben részt venni. Közvetlenül ezután az agrérmérnök Böbe bekapta Stohl fél kézfejét, mire Kiss Ramóna jelezte, „ez nem friendzone”.

A játékot a Stohl elé letérdelő nő nyerte, akit a színész egy intimitástrénerhez vitt randira, de még mielőtt elindultak volna, odaállt a többi nő elé, hogy közölje: „Mostmár az bennem van, hogy lehet, hogy egy kicsit előrébb fogok mozdulni, nekem nagyon fontos a csók, hogy hogy csókol egy hölgy, ha valakinek esetleg erre van késztetés, akkor nyitott ajtókat dönget.”

És ezen a ponton még el sem jutottunk odáig a műsorban, hogy Stohl egy jacuzziban smároljon a felnőttfilmes Kiara Lorddal.

Aki lemaradt volna csúcscringe-ről, az a TV2-n követheti hétköznap esténként a fentieket.

tévé a nagy ő stohl andrás cringe bachelor pince pulzusmérő
