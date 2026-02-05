Gulyás Gergely szerint nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem Lázárt cáfolta

A csütörtöki kormányinfón a 444 ismét nem kérdezhetett. Az alig kétórás tájékoztatást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kezdte azzal, hogy elmondta, a kormány a szerdai kormányülésen a következőket tárgyalta meg:

három olyan katonai vezető kitiltásáról döntöttek, akik a kárpátaljai kényszersorozásokért felelősek, a kormány követelte a schengeni övezetből való kitiltásukat is,

meghallgatták a nemzetgazdasági miniszter beszámolóját a februárban érkező családtámogatásokról és nyugdíjakról, illetve a minimálbér-emelésről,

és meghallgatták az energetikai miniszer tájékoztatását is, ami alapján megemelik az energiatárolók eddigi százmilliárd forintos keretét.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezután felsorolta, milyen beruházásokat adtak át az elmúlt napokban az országban, majd következtek az újságírói kérdések, illetve az arra érkezett válaszok, amelyek közül témakörök szerint az alábbiak voltak a legérdekesebbek:

Lázár-ügy

Az ezzel kapcsolatos első kérdésre Gulyás annyit mondott: „Nincs ilyen ügy.” Szerinte Lázár János „mondott egy szerencsétlen mondatot, ezért elnézést kért”, de ez „nem ügy”.

Újságírói kérdésre a gyöngyösi fórumon történtekkel kapcsolatban Gulyás azt mondta, „az, hogy ott igazoltatások voltak, az RTL közölte, a rendőrség az RTL információját cáfolta”.

Valójában a rendőrség nem az RTL-t, hanem Lázárt cáfolta, ugyanis a Heves megyei rendőrség közleménye szerint „a szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában. A fórumot megelőzően, a fórumon, a fórumot követően a rendőrség a résztvevők közül senkit nem igazoltatott, kép- és hangfelvételt nem készített”. Ez alapján így nem lehet igaz, amit Lázár János állított az esetről.

Gulyás elmondta még, hogy „az természetes, hogy bizonyos állami vezetők nemzetbiztonsági védelem alatt állnak”, és ha „egy ilyen rendezvényen bűnözők jelennek meg tömegesen, az a nemzetbiztonsági feladatok közé tartozik, hogy ezeket a kockázatokat beazonosítsák”.

Gulyás szerint ami a gyöngyösi fórumon történt, az „rendzavarás volt, mert el akarták lehetetleníteni a beszélőt”, majd elismételte, hogy egy nemzetbiztonsági védelem alatt álló személy által tartott rendezvény esetében azonosítani kell, kik azok, akik megzavarják a rendezvényt.

Az RTL Lázár János szavait idézte, miszerint a rendőrségnek hivatalból kell igazoltatni azokat, akik meg akarnak zavarni egy eseményt, majd a csatorna újságírója emlékeztette Gulyást, hogy Lázár a sajtósának is beszélt arról, hogy a rendőrség „nyilván” igazoltatta őket és a belügyminiszter, vagyis Pintér Sándor erről „nyilván” jelentett.

Gulyás ezen a ponton ismét elmondta, hogy egy nemzetbiztonsági védelem alatt álló személy által tartott rendezvény esetében azonosítani kell, kik azok, akik megzavarják a rendezvényt, mire az RTL felvilágosította Gulyást, hogy a rendőrség azt mondta, nem igazoltattak a rendezvényen.

„Rosszul mondtam” – mondta ezután Gulyás, aki azzal folytatta: „Az volt az állításom, hogy egy rendezvény békéjét és biztonságát a hatóságoknak lehetőség szerint szavatolni kell. Akik ezt megzavarják, azokat igazoltatja a rendőrség.” Gulyás szerint Lázár János „azt a következtetést okkal vonta le, hogy vélhetően azokat a személyeket, akik megzavarták a rendezvényt, igazoltatják”. Gulyás úgy fogalmazott, „ez egy okszerű következtetés”, és Lázár János „feltételezése nehezen minősíthető nem teljesen megalapozottnak”.

Az RTL ezután megkérdezte, miért használták a demonstrálók adatait kampánycélokra, mire Gulyás elmondta, hogy az ott megjelentekkel kapcsolatos információk először a Magyar Nemzetben jelent meg, és onnan került az infó Lázárhoz.

„Ha a sajtó szabályt sért, akkor a kormány erre hivatkozva használhatja ezeket az adatokat?” – kérdezte az RTL Gulyást, aki azt mondta, itt „közérdek, hogy ezt a nyilvánosság megismerje”.

A kérdésre, hogy elnézést kérnek-e azoktól, akiket bűnözőknek neveztek, de mégsem azok, Gulyás azt mondta, „ha valakiről valótlanul állítottak ilyet, azoktól indokolt bocsánatot kérni”, de szerinte „ezt az erkölcsi bizonyítvány nem feltétlenül igazolja, az nem perdöntő”.

Szolidaritási hozzájárulási adó

A kormány hogyan avatkozhat be az igazságszolgáltatás munkájába? – érkezett a kérdés, miután szerdán kiderült, hogy a kormány rendeletben tiltotta meg, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani. Gulyás azzal kezdte, „mindannyiunk érdeke, hogy a főváros ne menjen csődbe, de az is, hogy a főpolgármester az utak állapotával, kátyúzással foglalkozzon”. Ehhez hozzátette, hogy a kormány „mindig is azt képviselte, hogy itt nem egy közigazgatási eljárásról van szó”. Szerinte „a bírák a jogszabályok keretei között járnak el”, és „a konkrét esetben is erről van szó”.

Gulyás szerint „a főváros fordítva ül a lovon”, és „eljutottunk oda, hogy a főváros egy közteher befizetése kapcsán rablást kiált”. A közterheknek eleget kell tenni – mondta Gulyás, aki szerint „ehhez képest a főváros ma már úgy kommunikál, hogy egy közteherviselési kötelezettség elfogadhatatlan”.

A kérdésre, hogy a visszamenőleges hatállyal kapcsolatos bírálatokra mit mond, Gulyás azt válaszolta, „eljárásoknál nincs visszamenőleges hatály, ez egy eljárási szabály”.

A kormányinfóval egyidőben derült ki, hogy hiába rendelte el a kormány, mégsem szüntette meg a bíróság a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pert.

Kegyelmi ügy

A 444 cikke által kirobbant kegyelmi ügy kétéves évfordulója van, lezárt epizódként értékeli-e ezt a kormány, elismerik-e, hogy tartós sérülést okozott ez a Fidesznek és a kormánynak? „Itt egy rég lezárt ügyről van szó” Gulyás szerint, „nincs miről beszélni”.

Akkor nincs hatása annak, hogy ennek köszönhetően került képbe Magyar Péter, aki most a Fidesz legnagyobb ellenfele? – hangzott el a kérdés, amire Gulyás annyit mondott, hogy „ez már elemzői vita és kérdés”.

Nyírő Gyula kórház

Felmondtak orvosok, és rengetegen írtak alá petíciót, mit mond az illetékes államtitkár, ez rendszerszintű probléma? Gulyás szerint ez egy kórház pszichiátriai részlege, ahol három orvos pszichiáter mondott fel, a többiek más okok miatt távoztak, „de természetesen az egészségügyi kormányzatnak az a feladata hogy a kórházak működését biztosítsa”.

Árrésstop és nyugdíjak

A Tesco Magyarország vezérigazgatója szerint le kellene állítani az árréstopokat, mit szól ehhez a kormány? Gulyás azt mondta, a kormány a következő ülésén dönt majd az árréstop meghosszabbításáról. Továbbra is úgy látják, hogy ez egy jó eszköz, ami hozzájárult az infláció csökkentéséhez.

Milyen kockázattal járna, ha eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat? Egyszer a baloldal már eltörölte a 13. havi nyugdíjat – válaszolta erre Gulyás.

Oroszlányi Spar bezár - hány egység zárhat be országosan, lesz-e olyan település, ami ellátatlan marad? Semmiképp sem lesz ilyen település, mert jelentős az igény arra, hogy élelmiszerboltok nyíljanak.

Államadósság

Hét év alatt megnégyszereződött, várhatóak-e intézkedések? Évről évre több jut mindenre Gulyás szerint.

Határon túli magyarok szavazati joga

Dobrev Klára elvenné ezt a szavazati jogot, mit szól ehhez Gulyás: azt, hogy „Dobrev Klára folytatja a Gyurcsány-féle MSZP-s magyargyűlölő hagyományokat”.

A kényszersorozás miatt kiutasított katonai vezetők

Kik ezek? – tették fel a kérdést Gulyásnak, aki kikerülte a konkrét válaszadást, de elmondta, hogy azonnali hatállyal utasítják ki őket az országból.

Gulyást arról is kérdezték, hogy amikor Munkács ellen rakétatámadást indítottak az oroszok, hány orosz állampolgárt tiltottak ki. Gulyás nem tud róla, hogy akkor kitiltottak volna bárkit is.

Antifák

„Olaszországban volt fasizmus” – kezdte Gulyás a válaszát, majd azzal folytatta, hogy az antifák „súlyos bűncselekmények elkövetéséért felelősek”, és „nagyon helyes, hogy Magyarország terrorszervezetként tartja őket számon”, mert „külföldről idejöttek mindenféle emberek, és válogatás nélkül ártatlan embereket a Széll Kálmán téren botokkal és viperákkal vertek meg”.

Gulyás szerint Németországban most sokkal brutálisabb a szélsőbaloldali veszély, mint a szélsőjobboldali.

Beneš-dekrétumok

Tett-e bármilyen intézkedést a magyar kormány, tiltakoztak-e? Szijjártó Péter Gulyás szerint nemcsak tiltakozott, de kommunikált is ezzel kapcsolatban, a kormány továbbra is elfogadhatatlannak tartja ezt a szabályozást. Gulyás elmondta, hogy jogi segítséget nyújtanak a szlovákiai magyaroknak, több ügyvédi irodával is felvették a kapcsolatot, és a jogi segítség költséget a magyar állam vállalja, ha szükség van rá.

Influenzajárvány

Az egyetlen eszköz, ha valaki beoltatja magát az influenza elleni védőoltással.

KRESZ

Azért bocsátotta társadalmi vitára a kormány a KRESZ tervezetét, hogy mindenki elmondhassa véleményét, nyáron vagy ősz elején dönt a kormány az új KRESZ-ről.

Epstein-ügy

Lehetnek magyar szálai? Gulyás erre annyit válaszolt, hogy Epstein „néhány CEU-közeli figurával tartotta a kapcsolatot, de azokban az üzenetváltásokban sincs semmi. „Meg néhány modellel” – tette hozzá Gulyás.

