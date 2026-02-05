Hamis aranylapokkal vertek át amerikaiakat a huszonéves győriek

A nyomozás tavaly novemberben indult miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága gyanús szállítmányt jelzett a rendőrség felé. Egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a csomagok átvizsgálása során, hogy egy USA-ba szánt szállítmány feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve is szerepelt, írja közleményében a rendőrség. Amikor kinyitotta a csomagot, abban aranylapok voltak. Pár héten belül sikerült a nyomozóknak kideríteni, hogy az aranylapok illegális értékesítése három győri férfihez köthető.

A csapatot a 20 éves P. Márk irányította. Ő volt a csalássorozat ötletgazdája és koordinátora. A gyanú szerint egy kereskedelmi platformon különböző webáruházakat hoztak létre, mint Goldamac, Emaar Gold és Emaar Bullion, amiken aztán különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jóval alacsonyabb áron hirdették meg. A befektetők mindegyike az USA-ból jelentkezett. Ezután különböző pénzforgalmi oldalakon, vagy a felületen feltüntetett bankszámlákra utalásokkal kiegyenlítették az aranylapok vételárát. A nekik feladott szállítmányokban azonban hamis nemesfémtermékek voltak. Az elkövetők a befektetőket social media felületeken keresztül hirdetésekkel vonzották be. A reklámokkal és a felületek kezelésével a 19 éves L. Artúr foglalkozott. A csomagolásokat és a szállítmányok feladását a 25 éves R. Dávid végezte.

A nyomozás során itthon a hazai szálakat igyekeztek felgöngyölíteni, az Egyesült Államokban pedig az FBI dolgozott a sértettek azonosításán. A két egység összesen 442 csomagfeladást tudott nyomon követni. A nyomozás során azt is megállapították, hogy a hamis aranylapok valódi aranytartalma csupán 1 százalék volt.

Volt olyan sértett, akinek darabonként 4000 dollárért adták tovább az aranylapokat, ami közel 1,3 millió forintnak felel meg. Tekintve, hogy az egyes sértettek esetében a kár félmillió és ötmillió forint közé tehető, így a becsült összes kárösszeg meghaladja a 216 millió forintot.

A legális tevékenység látszata érdekében pont ott béreltek irodát, ahol a Magyar Államkincstár győri ügyfélszolgálata is van, itt egyébként 291 aranylapot találtak a rendőrök. Két férfit január 29-én fogták el, P. Márkot akkor, amikor épp Dubajból jött haza, L. Artúrt Budapesten, a harmadik férfit másnap Győrben, miután hazaért Thaiföldről.

A három férfi mindegyikét 442 rendbeli anyagi haszonszerzés céljából, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsították meg a nyomozók. P. Márk és L. Artúr jelenleg letartóztatásban van, míg R. Dávid szabadlábon védekezik.