Hiába pedzegette András herceg, hogy a Virginia Giuffre-val készült képe hamis, most kiderült, hogy valódi

Az újonnan nyilvánosságra hozott Epsetein-dokumentumokban van egy e-mail, amely megerősíti, hogy az elhíresült kép András hercegről és Virginia Giuffre-ről, valódi. Ez azért fontos, mert korábban András herceg kétségbevonta a fénykép valódiságát.

Az üzenetet 2015-ben „G Maxwell” küldte, aki szintén szerepel a fotón, Jeffrey Epsteinnek. Maxwell azt írta: „2001-ben Londonban voltam, amikor [kitakarva] több barátommal is találkozott, köztük András herceggel. Készült egy fénykép, vélhetően azért, mert [Virginia] meg akarta mutatni barátainak és családjának.”

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

Giuffre – aki 2025 áprilisában öngyilkosságot követett el – azt állította, hogy András herceg három alkalommal létesített vele szexuális kapcsolatot, amikor még tinédzser volt.

A volt herceg mindvégig tagadta, hogy bármiféle jogsértést elkövetett volna. 2022-ben milliókat fizetett Giuffrének egy polgári jogi szexuális zaklatási per peren kívüli rendezése érdekében, felelősség elismerése nélkül. Korábban kétségbe vonta azt is, hogy a fénykép eredeti lenne, és felvetette, hogy manipulálhatták.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által nyilvánosságra hozott e-mailben az is szerepel, hogy „G Maxwell” nem tudott „semmilyen helytelen dologról”, amely az otthonában történt volna. Az e-mailben említett személy neve a közzétett változatban ki volt takarva, ám a részletek arra utalnak, hogy Giuffréről van szó.

Giuffre családja a BBC Newsnight című műsorának azt mondta: az e-mail bizonyítja, hogy őt „igazolta az idő”.

Egy 2019-es Newsnight-interjúban András herceg tagadta, hogy találkozott volna Giuffrével, és azt sugallta, hogy a fénykép hamis lehet. Akkor így nyilatkozott: „Senki sem tudja bizonyítani, hogy a fényképet manipulálták-e vagy sem, de nem emlékszem arra, hogy valaha is készült volna ilyen felvétel.”

Az interjúban azt is állította, hogy azon az estén, amikor állítólag lefényképezték Giuffrével, a Surrey megyei Wokingban található Pizza Express étteremben tartózkodott.

Decemberben a londoni Metropolitan Police egy felülvizsgálatot követően úgy döntött, hogy nem indít teljes körű büntetőeljárást azokkal az állításokkal kapcsolatban, amelyek szerint András herceg 2001-ben Londonban szexuális kapcsolatot létesített Giuffrével.

A Guardian kereste a Buckingham-palotát, de egyelőre még nem reagáltak.

Az amerikai igazságügyi minisztérium péntek este újabb, mintegy hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, a szexuális visszaélések miatt elítélt, majd 2019-ben a börtönben állítólag öngyilkosságot elkövető pénzember ügyeiről. Az iratanyag többek között kétezer videót, 180 ezer képet és Epstein magánlevelezését tartalmazza. Mivel a dokumentumok kulcsszavak alapján is kereshetők, gyorsan előkerültek az ügy magyar vonatkozásai is: így például egy erzsébetvárosi cím, egy norvég producer-vállalkozó, Haakon Gundersen nevével összefüggésben, amelyről itt írtunk. (Guardian)