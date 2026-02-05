Hiába rendelte el a kormány, mégsem szüntette meg a bíróság a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pert

A Budapest Környéki Törvényszék nem szüntette meg Szigetszentmiklós szolidaritási hozzájárulása miatt zajló perét, tudta meg a Magyar Hang Litresits Andrástól, a települést képviselő ügyvédtől. A per befejezésére egy friss kormányrendelet kényszerítené a bíróságot, amelyben a kormány megtiltotta, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt pereket lehessen indítani, mindezt visszamenőlege hatállyal. Vagyis ebből adódóan a folyó ügyeket is le kellene zárni.

Fotó: zef art - stock.adobe.com

Tergalecz Eszter bíró a tárgyalás elhalasztásáról döntött, az új időpontot pedig május 19-re tűzte ki. A lap információi szerint a bíró azzal érvelt, hogy a kormányrendelet több ponton is alaptörvény-ellenes, hiszen a várost a tisztességes eljárás jogától fosztja meg, a bíróságot pedig a független eljárás és döntés jogától.

„Emlékeztettem a bíróságot, hogy ők csakis a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók. Arra is kértem a testületet, hogy hagyják figyelmen kívül a rendeletet, hiszen alkotmányellenes jogszabályt nem alkalmazhatnak” – fogalmazott Litresits András.

Szigetszentmiklós még 2024-ben közel kétmilliárd forint szolidaritási adó befizetése miatt indított pert az alperes Magyar Államkincstárral szemben.