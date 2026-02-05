Kína kiáll Kuba mellett a külföldi beavatkozással szemben

Kína határozottan támogatja Kubát nemzeti szuverenitásának és biztonságának megőrzésében, és „ellenzi a külső erők indokolatlan beavatkozását” – mondta csütörtökön a kínai külügyminiszter a kubai külügyminiszternek, miközben az Egyesült Államok tovább fokozza a nyomást a szigetországra.

Peking azután fejezte ki támogatását a szocialista berendezkedésű szigetállam iránt, hogy a múlt hónapban feszültebbé vált a viszony Washington és Havanna között, miután az Egyesült Államok elfogta a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót, aki régóta Kuba közeli szövetségese.

„Készek vagyunk – lehetőségeinkhez mérten – támogatást és segítséget nyújtani” – mondta Vang Ji kínai külügyminiszter, Latin-Amerikában zajló „összetett és mélyreható változásokra” hivatkozva, kubai hivatali partnerének, Bruno Rodrígueznek.

Fotó: LI XIN/Xinhua via AFP

Donald Trump amerikai elnök eközben lépéseket tett annak érdekében is, hogy teljes mértékben megakadályozza az olaj eljutását Kubába. Peking szerint Kínát és Kubát „különleges baráti kapcsolat” köti össze mint kommunista pártok által irányított, szocialista országokat.

„Bár különböző kontinenseken élünk, szívünk mindig szorosan összekapcsolódott” – mondta Liu Haixing, a Kínai Kommunista Párt egyik vezető tisztségviselője Rodrígueznek egy szerdai, külön találkozón. „Kína támogatja Kubát a külföldi beavatkozással és az elszigetelést célzó intézkedésekkel szembeni fellépésben” – tette hozzá Liu.

Peking hivatalos összefoglalói szerint sem Liu, sem Vang nem említette név szerint az Egyesült Államokat a találkozókról szóló közlésekben.

Egyébként Trump és Hszi Csin-ping épp most beszéltek telefonon, és Tajvan szuverenitása is szóba került. (Reuters)