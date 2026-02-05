Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Bár nyilván történtek a világban fontosabb események is szép számmal, hétfő óta le vagyunk ragadva a Grammy-díjátadón, illetve hát nem is azon, hanem Chappell Roan ruháján. Ki kell-e tenni a cicit vörös szőnyegen vagy sem? Kinek jó ez? Segít a nők helyzetén, ha valaki privilegizált helyzetben villant? Kicsaptuk a véleményünket az asztalra.
De mielőtt belevágunk: gyertek velünk filmet nézni (megint), a részletek ide kattintva olvashatóak.
Bővebben:
Na és ti villantanátok?
Olvasni és néznivalók, jelen esetben főként ruhaszekció:
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)
A díjátadó az ICE elleni tiltakozástól volt hangos.
A 444 következő élő rendezvényén a Tyúkól podcast műsorvezetőivel megnézzük Nagy Borbála első nagyjátékfilmjét, a Mambo Maternicát, majd a filmben felvetett kérdésekről beszélgetünk, többek közt arról, hogy, mennyi joga van ma egy nőnek ahhoz, hogy a saját testéről döntsön.