Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Bár nyilván történtek a világban fontosabb események is szép számmal, hétfő óta le vagyunk ragadva a Grammy-díjátadón, illetve hát nem is azon, hanem Chappell Roan ruháján. Ki kell-e tenni a cicit vörös szőnyegen vagy sem? Kinek jó ez? Segít a nők helyzetén, ha valaki privilegizált helyzetben villant? Kicsaptuk a véleményünket az asztalra.

Bővebben:

1:20 - Egy nehéz hétfő reggeli ügyelet dilemmái.

5:00 - Amúgy miért kell félpucéran vonulni?

7:30 - Mindig van egy ruha, amire mindenki felkapja a fejét.

9:40 - Chappell Roan menőnek és különlegesnek tartja az ominózus ruhát.

12:30 - Az is szexualizáció, ha egy nő önmagát pakolja ki félmeztelenül a vörös szőnyegre? Jobban érezzük magunkat ettől?

15:00 - Pár szó Heidi Klum borsóhéjáról…

20:50 - Na és vajon kik írják ezeket a kritizáló kommenteket?

28:30 - Lehet olyankor shamingelni nőket, ha ezzel a többieknek akarsz jót?

30:50 - Óda az anyákhoz!

36:20 - Visszatérve a ruhához, szerintünk ez az egész egy önbecsapás.

37:50 - Az ikonikus zöld Versace ruha.

41:10 - Meg kell említenünk még Cher fellépőruháit is, amelyek ugyanígy kizsákmányolók voltak, mint a vörös szőnyegen bemutatott szettek.

42:20 - Érdemes említést tennünk a tavalyi Grammyn történtekről is.

45:54 - Bárhogy is magyarázzák, a meztelen tesztekkel kiárulják a női testeket.

47:20 - Rose McGowan statement-je, ami csak utólag kapott kontextust.

52:00 - Öregek vagyunk, de a világ változott amúgy?

57:20 - Segítenek az ilyen vörös szőnyeges megnyilvánulások a nők helyzetén?

Na és ti villantanátok?

Olvasni és néznivalók, jelen esetben főként ruhaszekció:

Olvasni és néznivalók, jelen esetben főként ruhaszekció: