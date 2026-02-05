Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Bár nyilván történtek a világban fontosabb események is szép számmal, hétfő óta le vagyunk ragadva a Grammy-díjátadón, illetve hát nem is azon, hanem Chappell Roan ruháján. Ki kell-e tenni a cicit vörös szőnyegen vagy sem? Kinek jó ez? Segít a nők helyzetén, ha valaki privilegizált helyzetben villant? Kicsaptuk a véleményünket az asztalra.

De mielőtt belevágunk: gyertek velünk filmet nézni (megint), a részletek ide kattintva olvashatóak.

Bővebben:

  • 1:20 - Egy nehéz hétfő reggeli ügyelet dilemmái.
  • 5:00 - Amúgy miért kell félpucéran vonulni?
  • 7:30 - Mindig van egy ruha, amire mindenki felkapja a fejét.
  • 9:40 - Chappell Roan menőnek és különlegesnek tartja az ominózus ruhát.
  • 12:30 - Az is szexualizáció, ha egy nő önmagát pakolja ki félmeztelenül a vörös szőnyegre? Jobban érezzük magunkat ettől?
  • 15:00 - Pár szó Heidi Klum borsóhéjáról…
  • 20:50 - Na és vajon kik írják ezeket a kritizáló kommenteket?
  • 28:30 - Lehet olyankor shamingelni nőket, ha ezzel a többieknek akarsz jót?
  • 30:50 - Óda az anyákhoz!
  • 36:20 - Visszatérve a ruhához, szerintünk ez az egész egy önbecsapás.
  • 37:50 - Az ikonikus zöld Versace ruha.
  • 41:10 - Meg kell említenünk még Cher fellépőruháit is, amelyek ugyanígy kizsákmányolók voltak, mint a vörös szőnyegen bemutatott szettek.
  • 42:20 - Érdemes említést tennünk a tavalyi Grammyn történtekről is.
  • 45:54 - Bárhogy is magyarázzák, a meztelen tesztekkel kiárulják a női testeket.
  • 47:20 - Rose McGowan statement-je, ami csak utólag kapott kontextust.
  • 52:00 - Öregek vagyunk, de a világ változott amúgy?
  • 57:20 - Segítenek az ilyen vörös szőnyeges megnyilvánulások a nők helyzetén?
  • 59:20 - Gyertek a jövő héten beszélgetni velünk!

Na és ti villantanátok?

Olvasni és néznivalók, jelen esetben főként ruhaszekció:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

podcast Toni Braxton vörös szönyeg Bianca Censori Geri Halliwell celeste barber tyúkól podcast Kanye West emily ratajkowski 444 podcast cher podcast rose mcgowan heidi klum Versace ruha tyúkól Grammy-díjátadó Chappell Roan
Kapcsolódó cikkek

Bad Bunny írt történelmet, de Kendrick Lamar tarolt a Grammyn

A díjátadó az ICE elleni tiltakozástól volt hangos.

Diószegi-Horváth Nóra
zene

Kettő az egyben: Mambo Maternica premier előtti vetítés és élő Tyúkól podcastfelvétel

A 444 következő élő rendezvényén a Tyúkól podcast műsorvezetőivel megnézzük Nagy Borbála első nagyjátékfilmjét, a Mambo Maternicát, majd a filmben felvetett kérdésekről beszélgetünk, többek közt arról, hogy, mennyi joga van ma egy nőnek ahhoz, hogy a saját testéről döntsön.

444.hu
szolgálati közlemény