Új sportág, visszatérő világsztárok, szerényebb magyar esélyek – ez várható a milánó–cortinai téli olimpián

Február 6. és 22. között Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiai játékokat, a paralimpiát pedig egy hónappal később, március 6. és 15. között.

Debütál egy új sportág, jégkorongban visszatérhetnek az NHL-játékosok, a magyaroktól jó eredmény pedig most a rövidpályás gyorskorcsolya helyett inkább műkorcsolyában várható, honosított oroszoknak révén.

Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legjobb sztorikat, amiket a játékok előtt tudni érdemes.

A belga csapat tagjai a milánói dóm előtt. Fotó: JASPER JACOBS/Belga via AFP

Péntek este a San Siro stadionban nyitják meg a 2026-os téli olimpiai játékokat, ami az első olimpia lesz, amit két város, jelen esetben Milánó és Cortina d’Ampezzo közösen rendez meg. A rendezési jogot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még 2019-ben ítélte oda az olasz pályázatnak, ami a svéd Stockholm és Åre pályázatát előzte meg.

Az esemény egyben az első olimpia lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry hivatali ideje alatt, és harmadszor fordul elő, hogy Olaszország rendezi meg a téli játékokat. A téli olimpia 2006 óta először tér vissza Európába, legutóbb Torino volt a házigazda.

Az olimpia programjában ezúttal 16 sportág szerepel, újként bekerült a síalpinizmus/túrasízés (ski mountaineering). Összesen 116 éremosztó versenyszámot rendeznek, az első érmeket február 7-én adják át alpesi síben, sífutásban, gyorskorcsolyában, síugrásban és snowboardban.

A versenyeket több olaszországi helyszínen rendezik meg: Milánó nagyvárosi központként és hivatalos házigazda városként szolgál, Cortina d’Ampezzo a Dolomitokban fekvő társházigazda, míg Predazzo és Tesero a Val di Fiemme északi sí- és sífutóversenyeinek ad otthont. Az alpesi síszámokat Bormióban, a snowboard és szabadstílusú sízés versenyeit Livignóban, a biatlont Antholz–Anterselvában rendezik, a záróünnepségnek pedig Verona ad helyet.

A G7 szerint az idei játékok költsége 6,2 milliárd dollár lesz, összehasonlításképp a 2014-es szocsi olimpia 33,6 milliárdba, a 2022-es pekingi olimpia 10,1 milliárdba került.

Az olasz rendezés az olcsóbb olimpiák közé tartozik, köszönhetően annak, hogy a szükséges létesítmények jelentős része már a játékok előtt is használatban volt.

Most debütál: síalpinizmus

Tizenhatodikként egy új sportág, a síalpinizmus is bemutatkozik a milánói–cortinai téli olimpián. A sportág a hegyek megmászását és a leereszkedést ötvözi: az emelkedők meredekségétől függően a versenyzők sílécen vagy a hátukon vitt lécekkel jutnak fel, majd síléceken ereszkednek le. A versenyeken az indulóknak kijelölt útvonalat kell követniük az alpesi terepen, miközben ellenőrzőpontokon haladnak át.

A sportág több irányzat elemeit ötvözi, a sítúrázástól és a telemark síeléstől kezdve a hagyományos alpesi síelésen át egészen a hegymászásig. Az első síalpinizmusra szakosodott szövetség 1992-ben alakult meg, a ma is működő Nemzetközi Síalpinista Szövetséget pedig 2008-ban hozták létre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021 júliusában jelentette be, hogy a sportág felkerül a 2026-os téli olimpia programjára, miután sikeresen bemutatkozott a 2020-as téli ifjúsági olimpián.

Emily Harrop, a síalpinizmus egyik legjobbja Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A síalpinizmus élmezőnyét a 2004-ben indult világkupa óta Franciaország uralja, Emily Harrop pedig a sportág egyik legmeghatározóbb alakja. A 28 éves versenyző különösen a sprintszámban erős, ami a 2026-os téli olimpián bemutatkozó versenyszámok egyike lesz. Vegyes váltóbeli társa, Thibault Anselmet szintén a világ legjobbjai közé tartozik, így Milánó–Cortinában francia sikerekre lehet számítani. de Olaszország, Spanyolország és Svájc is az esélyesek között van.

Az idei játékokon bemutatkozik a szabadstílusú sí párhuzamos mogul versenyszáma is, amiben két síelő küzd meg egymással párhuzamos pályákon, a győztest pedig a bírák a teljesítmény alapján határozzák meg. A meglévő sportágak programja is bővül: új versenyszámként szerepel a női kettes szánkózás, a női nagysáncos síugrás, a vegyes csapatverseny szkeletonban, valamint a csapatkombinációs alpesi síverseny.

A magyar indulók

A 2026-os téli olimpián 15 fős lesz a magyar küldöttség, ami nagyobb létszámot jelent, mint a legutóbbi játékokon. Négy éve Pekingben 14 magyar sportoló szerzett indulási jogot, ám végül csak tizenegyen álltak rajthoz.

Az elmúlt évek kiemelkedő eredményei – olimpai- és világbajnoki címek – alapján továbbra is a rövidpályás gyorskorcsolya számít Magyarország legeredményesebb téli sportágának, ám ezúttal szerényebb várakozásokkal utazik a hatfős válogatott. Ennek oka egyrészt az, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor országot váltott, és már kínai színekben versenyeznek – utóbbi viszont ki sem jutott az olimpiára –, másrészt pedig az, hogy az 500 méteren Európa-bajnok Jászapáti Petra a nyári felkészülés során térdszalagszakadást szenvedett. Sőt, pár nappal az olimpia előtt még Jászapáti Péter is megsérült.

Így tehát a pontszerző helyezés lehet a realitás, a kvótát sorozatban harmadszor kiharcoló férfi váltónak ehhez a nyolcból mindössze két csapatot kellene megelőznie. A nők egyéniben két kvótát szereztek, így a vegyes váltóban is indulhatnak a magyarok. A férfiaknál Major Dominik, a dél-koreai születésű Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, a nőknél a junior világbajnok Somodi Maja és Végi Diána Laura szerepelhet Milánóban.

Éremesély talán műkorcsolyában lehet, ahova a Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei jutott ki. Az orosz születésű korcsolyázók 2024-ben a világbajnokságon negyedik helyen végeztek. A pontszerző hely, vagyis a legjobb hat közé kerülés egyáltalán nem lenne meglepetés, a páros a mostani szezon Grand Prix-sorozatának döntőjében ötödik lett, míg a januári Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.

„Megtiszteltetés képviselni egy országot, ami hitt bennünk. Szeretnénk ezt jó teljesítményekkel viszonozni, és eljutni oda, ahol magyar műkorcsolyázók még nem jártak”

– mondta Pavlova az olimpiai bizottság honlapjának.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei az Európa-bajnokságon. Fotó: YUAN TIAN/NurPhoto via AFP

Négy éve nem volt magyar gyorskorcsolyázó Pekingben, ezúttal viszont a 2024 nyarán honosított, dél-koreai származású Kim Minszok 1000 és 1500 méteren is kvalifikálta magát, és jó eséllyel a tömegrajtos versenyben is rajthoz állhat. A sportolót azután fogadtuk be, hogy Dél-Koreában ittas vezetés miatt három évre kizárták a válogatottból. Kim az előző két olimpián három érmet nyert, de az idei szezonja után inkább a pontszerzésre van nála is esély.

Alpesi síben Tóth Zita és Úry Bálint, sífutásban Büki Ádám és Kónya Ádám, valamint Pónya Sára és Laczkó Lara szerzett kvótát. Snowboardban volt még esély magyar kvótára, de végül Kozuback Kamilla és Brunner Blanca is épp lemaradt az olimpiáról. A fentieken kívül lesznek még magyar származású sportolók a versenyen, de Szőllős Noa és Barney (Barnabás) alpesi sízők Izraelt képviselik.