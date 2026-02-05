Vádat emeltek a pultos ellen, aki bor helyett véletlenül klóros fertőtlenítőt itatott meg egy vendéggel

A Monori Járási Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki bor helyett klóros fertőtlenítőszert öntött egy vendég poharába, így maradandó fogyatékosságot okozott neki, közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyömrői nő egy helyi vendéglátóhelyen dolgozott pultos-pénztárosként, de 2022 májusában a főnöke megkérte, hogy helyettesítsen egy pultost egy órára.

A közlemény szerint egy ismeretlen személy, ismeretlen időpontban egy boros üvegbe lúgos kémhatású, aktív klórtartalmú fertőtlenítőszert töltött, majd azt a vendéglátóhelyen, bárki által hozzáférhető helyre rakta. Erről a vádlott nem tudott.

A vendéglátóhelyre betérő nő egy pohár bort kért a vádlottól, a pultos nő pedig a fertőtlenítőt tartalmazó palackból anélkül, hogy az üveg címkéjét, illetve az üvegben lévő folyadékot ellenőrizte volna, 2 deciliternyit kitöltött a sértettnek.

A sértett azonnal rosszul lett, miután beleivott, ezért kórházba vitték a mentők. A nő maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

A közlemény szerint ha a vádlott a kiszolgálást megelőzően munkaköri leírásának megfelelően ellenőrizte volna az üveget, illetve a benne lévő folyadékot, akkor észlelte volna az üvegben és annak kupakján a fehér kristályos szemcséket, illetve az üvegben lévő folyadék - fehérbortól lényegesen eltérő - szagát.

Monori Járási Ügyészség a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.