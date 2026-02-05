Vizsgálnak egy módszert, amellyel a menstruációs vérből is kimutatható lehet a méhnyakrák

A kutatók szerint a menstruációs vér vizsgálata is elég lehet ahhoz, hogy kimutassák a méhnyakrák jelenlétét, anélkül, hogy a nőknek kellemetlen nőgyógyászati beavatkozásokon kellene részt venniük. A tervek szerint a vizsgálatot ráadásul otthon is el lehet majd végezni.

A méhnyakrákkal foglalkozó jótékonysági szervezetek szerint biztató, hogy új, potenciálisan kíméletesebb módszereket keresnek a betegség szűrésére, ami javíthatja a hozzáférést, bár a kutatás még korai szakaszban jár.

Fotó: ANNETTE RIEDL/dpa Picture-Alliance via AFP

A menstruációs vér vizsgálata még kevésbé invazív megoldás lehet, állítják a The BMJ folyóiratban megjelent új tanulmány kínai szerzői, hozzátéve, hogy ez „megbízható alternatívája” lehet a jelenlegi módszereknek. A kutatásban több mint 3000 20 és 54 év közötti nő vett részt. A kutatás összehasonlítottta az egészségügyi betéteken gyűjtött menstruációs vér vizsgálatának hatékonyságát a klinikusok által levett mintákkal is.

A laboratóriumi elemzések szerint a menstruációs vér vizsgálata csaknem olyan hatékony volt a betegséggel élők azonosításában, mint a hagyományos módszerek, és kifejezetten jól működött azok kiszűrésében, akiknél nem volt jelen a betegség.

Azonban szakértők szerint a menstruációs vér vizsgálata nem jelent azonnali alternatívát a jelenlegi szűrési módszerekhez képest, mivel csak azoknál alkalmazható, akik menstruálnak. (BBC)