15 éves, eltűnt magyar lány társaságában fogtak el egy szexuális bűncselekmények miatt körözött magyar férfit a német rendőrök

Menetrendek a passaui pályaudvaron. Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Őrizetbe vett a rendőrség egy szexuális bűncselekmények miatt nemzetközi körözés alatt álló 21 éves magyar férfit egy 15 éves, eltűntként keresett magyar lány társaságában a németországi Passau főpályaudvarán csütörtök késő délután – írja a Passauer Neue Presse online kiadása.

A férfi és a gyerek egy Ausztriából érkező vonatról szállt le, amikor igazoltatták őket. A férfiről kiderült, hogy szexuális bűncselekmények miatt körözik, ezért a helyszínen őrizetbe vették.

A passaui rendőrök értesítették a lány édesanyját és a magyar hatóságokat, a lányt pedig egy helyi gyermekotthonban helyezték el.