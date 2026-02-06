Négy gyermekvédelmi intézmény is van, ahonnan 2024-ben a dolgozók több mint fele távozott

2024-ben a magyarországi gyermekvédelmi intézményekben dolgozók átlagosan 34 százaléka hagyta ott a munkahelyét – derül ki a momentumos Tóth Endre adatigényléséből.

A legsúlyosabb helyzet a budapesti Szőlő utcában alakult ki, ahol 97 százalékos volt a távozók aránya, de kritikus állapotok jellemezték többek között a Nógrád Vármegyei Gyermekvédelmi Központot (71 százalék), a Cseppkő Gyermekotthoni Központot (65 százalék), valamint a Pest Vármegyei Gyermekvédelmi Központot (63 százalék) is.

Összesen 2468 gyermekvédelmi dolgozó távozott 2024-ben az állami fenntartású intézményekből.

A válaszadó 44 intézményből 23-ban a 30 százalékot is meghaladta a fluktuáció mértéke, míg mindössze 5 intézményben maradt 15 százalék alatt.

Az országgyűlési képviselő szerint „napnál is világosabb, hogy az állami gondozott gyermekeket cserben hagyta az állam. A velük foglalkozó szakemberek bérét még a kegyelmi botrányt követően sem volt képes tisztességes szintre emelni. A terület szégyenteljes kormányzati elhanyagolásának következménye világos: a dolgozók jelentős része a lábával szavazott, és elhagyta a gyermekvédelmet”.