A mackótolvaj meg a hullámvasút miniszter

Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?

Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.

Lázár keddi nyilatkozatából azt gondolhattuk, egyértelművé vált, hogy Pintér Sándortól szerzett tudomást a gyöngyösi tiltakozók adatairól, ami miatt a legfőbb ügyészséghez fordul az Amnesty International. Aztán a rendőrség cáfolta, hogy igazoltattak volna bárkit is a fórumon, ahogy felvételt sem készítettek a Lázárinfón.

Közben az ügyben a helyieket megszólaltató, magának ellentmondó Pócs János is belekavarodott az állításaiba, de Gulyás Gergely a kormányinfón váltig állította, hogy nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem is Lázárt cáfolta. A váci lázárinfón a miniszter már mást sem tudott állítani, minthogy ő nem hajlandó bűnözőket védeni, és hogy Gulyás egyébként is mindenre válaszolt már mindenre.

Eközben a 21 Kutatóközpont mérése alapján a magyarok 55 százaléka gondolja, hogy Lázárnak le kellene mondania a kijelentése miatt.

Ember nagyságú plüssmackót loptak el Budapesten, a rendőrségi arcfelismerő egy ártatlan szegedi nőre csapott le. A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.

A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban. A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.

A Medián felmérése szerint Magyar Pétert többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt. A Tisza petíciót indít a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért.

Bombanév bukkant fel a választásra regisztrált jelöltek között.

Kiábrándító év volt 2025 is a boltoknak. Csúnyán elszámolta magát a kormány, a várt összeg felét sem költhették lakáscélra az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból. Jogerősen pert nyert a Transparency International, nem titkolhatja tovább az alapkezelő a magántőkealapjainak értékét.

Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA. De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, azért ez nem olyan jó hír a világnak.

55 ezerre becslik az elesett ukrán katonák számát. 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon. Csaknem hat év börtönt kapott egy orosz humorista, aki egy veterán katonán viccelődött.

Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.

Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.

Magyarország büntetőkkel elveszítette a döntőt, Hollandia lett a női vízilabda Európa-bajnoka.

