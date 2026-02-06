A Mandiner szerint ha valaki tetovált és piercingje van, az mentálisan súlyosan sérült

Mi is megírtuk: Bondár Anna a kolozsvári WTA-torna nyolcaddöntőjében két szettben kikapott ukrán ellenfelétől, Olekszandra Olijnyikovától. Olijnyikova a meccs után nem akart a magyar teniszezővel kezet fogni és fotózkodni, mert Bondár korábban részt vett egy orosz tornán.
Az eset felzúdulást keltett a kormányközeli médiakonglomerátumban (Magyar Nemzet, Origo, csak hogy néhány példát mondjak), a Mandiner viszont még ezeken is túlment. Ezzel a címmel írta cikket Ungváry Zsolt:
Ungváry írásában többek közt azon hőbörög, hogy Olejnyikova bocsánatkérést várt volna, miközben kinek kéne bocsánatot kérnie „Trianonért, a munkácsi turulért, Sebestyén Józsefért”, majd úgy folytatja:
„Felhívhatjuk a közvéleményt arra, hogy a néhány vitatott megye hovatartozása miatt Európát világháborúba hajszoló, az aranybudis, korrupt vezéreiket magasztaló ukránokkal ne fogjunk kezet, amíg meg nem köszönik a menekültek befogadását, a covid idején átadott lélegeztetőgépeket, az áramot és a gázt, amit tőlünk kapnak, az erőfeszítéseket, amelyekkel a magyar miniszterelnök megpróbálja megmenteni sokszázezer honfitársuk életét egy mielőbbi béke előmozdításával.”
Már önmagában elég súlyos, hogy a Mandiner szerzője egy olyan ország sportolójának tiltakozása kapcsán, mely országot Oroszország indok nélkül lerohanta, majd válogatott kegyetlenségek sorozatát követte ott el, arra szólítja fel a közt, hogy aranybudis ukránokkal ne fogjanak kezet, amíg azok köszönetet nem mondanak Magyarországnak mindenféle dolgokért. De Ungváry itt nem áll meg, gyorsan jelzi, hogy amúgy a sportban nincs helye a politikának, és sérelmezi, hogy ennek ellenére „szexuális devianciáknak hónapokat szentelnek és kötelező karszalagokat viseltetnek, elnyomottnak vélt kisebbségekért térdepeltetnek, folyamatosan nyomatják a maguk kifacsart nézeteit, és nem büntetést kapnak ezért, hanem dicséretet”.
Innen pedig egyenesen oda lyukad ki:
„Megnéztem ennek a kézfogását büntető-jutalmazó üzemmódban alkalmazó hölgynek a fotóját az interneten; egy agyontetovált, még az arcán is festett, piercingeket viselő, nyilvánvalóan mentálisan súlyosan sérült nő néz vissza ránk. Mindenki jobban járna, ha a saját lelkét és énképét tenné előbb rendbe mások kioktatása helyett.”
Vagyis a Mandiner szerzője az interneten talált képek alapján úgy véli, hogy attól, hogy egy nőnek a testén tetoválások vannak, és még piercingje is van, nyilvánvalóan mentálisan súlyosan sérült. Mindezt pedig le is írja.
Két dolgot érdemes megjegyezni:
Ami ebben a formában elfogadhatatlan. Ha valakinek itt bocsánatot kellene kérnie, az nem Olejnyikova.
A cikket archiváltam, hogy meglegyen a rend kedvéért, ha valaki szeretné, itt elolvashatja teljes egészében.