Az Európai Bizottság szerint a TikTok függőséget okoz, és ha ezen nem változtat, az nagyon sokba fog neki kerülni

Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a TikTok függőséget okozó felhasználói felülete sérti-e a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletet (DSA).

A bizottsági vizsgálat szerint az olyan funkciók, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszer nem megfelelően felmért kockázatokat hordozhatnak a felhasználók, különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok mentális és fizikai jóllétére nézve.

A Bizottság megállapítása szerint a TikTok nem vette kellően figyelembe az alkalmazás kényszeres használatára utaló fontos mutatókat, így például azt, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az applikációval éjszaka, milyen gyakran nyitják meg az alkalmazást, illetve más, a túlzott használatra utaló jelzéseket.

A Bizottság szerint a TikTok által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések, mint az időkorlátozó és szülői felügyeleti eszközök, nem bizonyultak kellően hatékonynak. Ezek az eszközök könnyen figyelmen kívül hagyhatók, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, illetve a szülői beállítások alkalmazása túlzott terhet és digitális jártasságot igényelhet.

A testület jelenlegi álláspontja szerint a TikToknak alapvető változtatásokat kellene végrehajtania szolgáltatása kialakításában, például a végtelen görgetés fokozatos megszüntetésével, hatékony képernyőidő-szünetek bevezetésével, valamint az ajánlórendszer módosításával.

Az előzetes megállapítások nem jelentenek végleges döntést, a TikToknak lehetősége van reagálni a Bizottság észrevételeire.

Amennyiben az Európai Bizottság végleges döntésében is jogsértést állapít meg, úgynevezett nem-megfelelési határozatot hozhat, amelynek nyomán a szolgáltatóval szemben a jogsértés súlyától és időtartamától függően, akár a globális éves árbevétel legfeljebb 6 százalékát elérő bírság is kiszabható.

Fotó: ADNAN BECI/AFP



