Elfogatóparancsot adtak ki a Magyarországon bujkáló volt lengyel igazságügy-miniszter ellen

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Pénteken a lengyel legfőbb ügyészség elfogatóparancsot adott ki Zbigniew Ziobro, a Fidesszel szövetséges PiS párt kormányának korábbi igazságügyi minisztere ellen, írja a német Die Zeit. A politikust hazájában 26 bűncselekménnyel 26 bűncselekménnyel, többek között bűnszervezet létrehozásával és irányításával, hatalommal való visszaéléssel vádolják, a gyanú szerint egy állami alapból politikai szövetségesekhez, ismerősökhöz juttattak pénzeket, de abból költöttek a Pegasus kémszoftver megvásárlására is. Ha elítélik, akár 25 évet is kaphat.

Egy varsói bíróság csütörtökön elrendelte Ziobro letartóztatását, csakhogy ő decemberben a feleségével együtt menedékjogot kapott az ilyen trollkodásra mindig nyitott magyar kormánytól (ékesszóló, magyar nyelvű Fidesz-párti, Tisza-ellenes Facebook-poszttal hálálta meg a diplomáciai vihart is kavart mentőövet). A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést, miután a letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták. Ziobro ügyvédei közölték, hogy fellebbeznek.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró az elfogatóparancsról szóló Facebook-bejegyzésében azt írja: Ziobro körözésén – akárcsak a volt helyetteséén, a régebben hazánkban bujkáló Marcin Romanowskién – ott áll a következő szöveg: „A körözött személy elrejtése vagy a szökésében való segítségnyújtás akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Korábban a lengyel vádhatóság arról tájékoztatta Panyit, hogy vizsgálják: Romanowski szökésében és rejtegetésében magyar állampolgárok is érintettek lehetnek-e.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA


POLITIKA marcin romanowski elfogatóparancs menedékjog magyar kormány zbigniew ziobro lengyelország
Kapcsolódó cikkek

Elrendelte a lengyel bíróság a volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro letartóztatását

A lengyel ügyészség szerint hiába kapott menedékjogot Magyarországon, az elfogatóparancsot végre kell hajtani.

Urfi Péter
POLITIKA

Magyarországon csak a bukott politikai szövetségeseknek jár menekültstátusz

A befogadott Ziobro miniszterként megpróbálta bedarálni a lengyel igazságszolgáltatást, most pedig sztálinista módszerek áldozatának állítja be magát. Magyarország megszüntette a menekülpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja.

Kolozsi Ádám
külföld

A 26 bűncselekménnyel vádolt, Magyarországra menekült lengyel igazságügyi exminiszter ékes magyarsággal megírt Facebook-posztban kérte ki magának Magyar Péter szavait

Brüsszelezés, migránsozás, genderezés, Tusk-diktatúra – Zbigniew Ziobro szövegére Rogán Antal is csak elismerően bólogathat.

Haász János
POLITIKA

Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban, miután Magyarország két lengyelnek menedékjogot adott

A lengyel külügy szerint már korábban is szóltak, hogy a magyarok aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat. Most megint szóltak.

Bódog Bálint
POLITIKA