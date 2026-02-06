Észak-Macedónia történetének legjelentősebb marihuána-lefoglalását ünneplik a helyi hatóságok

Illusztráció Fotó: LUIS ROBAYO

Az északmacedón rendőrség csaknem 30 tonna marihuánát foglalt le két egykori ipari létesítményből, ez az eddigi legnagyobb ilyen jellegű fogás az országban.

A csütörtökön kezdődő, de még pénteken is tartó rendőrségi akció helyszínei Szkopjéban és Strumicában voltak, és noha gyógyászati célú kannabisz lefoglalásáról van szó, a hatóságok szerint a termesztők azt nem az engedélyezett felhasználásra szánták. Észak-Macedónia 2016-ban engedélyezte a kannabisz orvosi célokra történő termesztését.

Az illetékesek hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket arra hivatkozva, hogy az akció még folyamatban van, de a helyi köztelevízió szerint a fogás összefüggésben áll egy Szerbiában nemrég végrehajtott razziával, amelynek során öt tonna marihuánát foglaltak le. A szerb ügyészség hétfőn azt közölte, hogy a közép-szerbiai farmon talált kábítószer Észak-Macedóniából származott. (MTI)



