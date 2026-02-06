Ezrével küldték az sms-eseket a francia csalók, több százan dőltek be nekik, budapesti luxusapartmanban kapcsolták le őket

Három adathalász csaló valótlan befizetés kezdeményezésével, az MVM Next Zrt. nevével visszaélve szerzett személyes és bankkártyaadatokat, a somogyi rendőrök Budapesten fogták el őket – írja a Police.hu. A hír szerint három francia állampolgárt gyanúsítanak, akiket február 3-án értek tetten egy fővárosi luxusapartmanban, amint éppen adathalász üzeneteket terjesztettek.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége fogta el őket, majd vitte Kaposvárra, ahol információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket. A 19 és a két 23 éves férfitól számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket és közel 8,5 millió forintot foglaltak le. A csalásnak több százan estek áldozatul.

A francia fiatalokat bűnügyi őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Siófoki Járásbíróság február 6-án el is rendelt.

Egy másik police-os hír szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében whatsappos csalók próbálkoztak azzal a módszerrel, hogy a sértettek gyermekének adva ki magukat kértek pénzt. Több esetben sikerrel jártak, milliós károkról számolt be a portál.