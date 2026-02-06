Gera Dániel azért szerződött éppen most Iránba, mert szeretett volna 100 ezer néző előtt futballozni

„Érdekelt, hogy százezer néző előtt futballozhassak, és szabad lélek vagyok: kíváncsi voltam erre a világra, csak több leszek azáltal, hogy itt érnek új élmények” – mondta a Nemzeti Sportnak Gera Dániel négyszeres válogatott futballista, aki némiképp meglepő módon a januári, több ezer halálos áldozat árán levert zavargások idején szerződött az iráni Perszepolisz csapatába az NB I-ből.

Gera arról is beszélt, hogy, „a Perszepolisz kétszer játszott az ázsiai Bajnokok Ligája döntőjében, 2018-ban a teheráni visszavágón százezer ember előtt lépett pályára, de a bajnoki rangadókon sem ritka a hatvan-hetvenezer néző. Ha elkészül a saját stadionunk, és megnyitják a kapukat, hamarosan átélhetem, milyen élmény ennyi ember előtt futballozni.”

A magyar futballista két meccset már letudott, az egyiket elveszítette a csapata, a másikat megnyerte, jelenleg a második helyen áll a bajnokságban.

Perszepolisz-szurkolók egy 2025. februári Ázsiai Bajnokok Ligája-rangadón Teheránban (amikor még nem voltak zárt kapusak a meccsek) Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

„A Perszepolisz azzal keresett meg, hogy szeretne bajnok lenni, szinte mindegyik mérkőzést uralja, birtokolja a labdát, és olyan jobbhátvédet keres, aki felzárkózik az akciókhoz, be tud kapcsolódni a játékba, várhatók tőle beadások” – mondta még Gera, akit meglepett a játék intenzitása.

A 100 ezer nézős meccsekkel kapcsolatban azonban egyelőre van egy kisebb probléma: „Egyelőre ismerkedem Teheránnal, szép város, vannak elegáns kávézók, igaz, errefelé inkább teáznak az emberek. Nyugodt, normális hétköznapjait éli a város, de egyelőre zárt kapusak a meccsek.”

Egyre súlyosabb az iráni válság, a Forradalmi Gárda elfogott két tankert a Perzsa-öbölben, írtuk legutóbb az országban kialakult helyzetről. Az iráni külügyminiszter szerint ugyanakkor az amerikaikkal elindított tárgyalások bizakodásra adnak okot.