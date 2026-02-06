Hadházy Ákos már tudja a hatvanpusztai zebrák nevét

„Már a nevüket is tudjuk egy hozzám eljuttatott dokumentumból a hatvanpusztai zebráknak” – írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-posztjában.

Íme tehát a névsor: Szuszi (az egyetlen kanca), Pizsi, Pulcsi, Lolka, Bolka, Pacsi, Bendegúz és Tihamér.

Az viszont továbbra is kérdés, hogy hol vannak a jószágok. Mi is megírtuk, hogy elutasította a rendőrség a nyomozást a Hatvanpusztáról eltűnt zebrák ügyében: Hadházy Ákos január közepén tett feljelentést, miután több, egymástól független forrása szerint a zebrák már nincsenek Hatvanpusztán, sőt, nagy valószínűséggel levadászták őket. Ez a törvény szerint állatkínzásnak számítana, hiszen a zebra nem tartozik a Magyarországon vadászható állatok közé.

Hadházy Ákos tüntető zebrákkal május 13-án a Ferenciek terén. Fotó: Bankó Gábor/444

Hadházy most azt írja, a zebrák (amik egyébként nyilvántartás szempontjából lovaknak számítanak) nem szerepelnek a Lótenyésztők Szövetségének honlapján elérhető nyilvános rendszerben, „pedig néhány más zebra megtalálható ott”.

„A nyilvános adatbázisban amúgy sem szerepel a tartási hely, a tulajdonos és a regisztráció dátuma, csak az állatok neve. Az ott található 15 állat között viszont nem találhatóak meg az általam megismert nevek, pedig az általam kapott dokumentum hiteles (azért nem teszem ki nyilvánosan, mert lebuktathatná a forrást)” – írta a politikus.

Vagyis továbbra sem tiszta, hogy mi a helyzet Szuszival, Pizsivel, Pulcsival, Lolkával, Bolkával, Pacsival, Bendegúzzal és Tihamérral.