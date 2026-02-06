Hóba hugyozta az ICE-nak küldött üzenetét a téli olimpia előtt az egyik versenyző

A brit olimpiai csapat egyik tagja kirakott egy képet az Instagram-oldalára, amin sílécei között az van belepisálva a hóba, hogy „baszd meg, ICE”. Gus Kenworthy síelő az amerikai idegrendészetnek üzent, azt írta, „ártatlan emberek haltak meg, ami sok az sok”, utalva arra a két minnesotai lakosra, akiket a hatóság emberei a nyílt utcán különösebb indok nélkül agyonlőttek.
A milánói téli olimpián egyébként az ICE emberei is ott lesznek majd, a nyitóceremóniára érkező J. D. Vance alelnök kíséretében. A versenyek szombaton kezdődnek, és egészen február 22-ig tartanak.
A sízőt, aki az Egyesült Királyságban született, de Amerikában él, és az Egyesült Államok olimpiai csapatának tagja volt két olimpián is, de 2022 óta a születési helye szerinti országnak versenyzik, valószínűleg megbírságolják a poszt miatt. A verseny szabályzata szerint „az olimpiai helyszíneken, sportlétesítményekben és egyéb területeken semmiféle tüntetés, politikai, vallási vagy faji propaganda nem megengedett”. (via The Guardian)
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.