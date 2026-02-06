Hóba hugyozta az ICE-nak küldött üzenetét a téli olimpia előtt az egyik versenyző

A brit olimpiai csapat egyik tagja kirakott egy képet az Instagram-oldalára, amin sílécei között az van belepisálva a hóba, hogy „baszd meg, ICE”. Gus Kenworthy síelő az amerikai idegrendészetnek üzent, azt írta, „ártatlan emberek haltak meg, ami sok az sok”, utalva arra a két minnesotai lakosra, akiket a hatóság emberei a nyílt utcán különösebb indok nélkül agyonlőttek.

A milánói téli olimpián egyébként az ICE emberei is ott lesznek majd, a nyitóceremóniára érkező J. D. Vance alelnök kíséretében. A versenyek szombaton kezdődnek, és egészen február 22-ig tartanak.

A sízőt, aki az Egyesült Királyságban született, de Amerikában él, és az Egyesült Államok olimpiai csapatának tagja volt két olimpián is, de 2022 óta a születési helye szerinti országnak versenyzik, valószínűleg megbírságolják a poszt miatt. A verseny szabályzata szerint „az olimpiai helyszíneken, sportlétesítményekben és egyéb területeken semmiféle tüntetés, politikai, vallási vagy faji propaganda nem megengedett”. (via The Guardian)

