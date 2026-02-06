Hollandia visszaadott Egyiptomnak egy 3500 éves szoborfejet, amit még az arab tavasz idején lophattak el

Visszaszolgáltattak Egyiptomnak egy mintegy 3500 éves egyiptomi szoborfejet, amely 2010-2012 között tűnt el a Luxor térségében található régészeti lelőhelyek egyikéről, majd Hollandiában bukkant fel - közölték pénteken a holland hatóságok.

Dick Schoof holland ügyvivő miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy a műtárgyat visszaadják Egyiptomnak. Az átadásra végül Hágában került sor, ahol a kulturális miniszter az egyiptomi nagykövetnek adta át az alkotást.

A szobor egy fejet ábrázol, amely a feltételezések szerint egy III. Thotmesz fáraó uralkodása idején élt magas rangú tisztviselőt jelenít meg. A műtárgyat Egyiptom kiemelt kulturális örökségei közé sorolják.

Fotó: Netherlands Information & Heritage Inspectorate

Az alkotás 2022-ben került Hollandiába, akkor kínálták eladásra a maastrichti TEFAF művészeti vásáron. A származásával kapcsolatban kétségek merültek fel, ezért a rendőrség vizsgálatot indított. A nyomozás során megállapították, hogy a szobrot hamisított eredetigazolási dokumentumok alapján vásárolták meg - közölte a holland oktatási, kulturális és tudományos minisztérium.

A Holland Információs és Örökségvédelmi Felügyelőség szerint „nagyon valószínű”, hogy a fáraók korából származó kőfejet az arab tavasz idején, 2011-ben vagy 2012-ben zsákmányolták.

A tulajdonos, a Sycomore Ancient Art nemzetközi műkereskedelmi galéria önként átadta a hatóságoknak a műtárgyat, amely így visszakerül hazájába. (MTI)