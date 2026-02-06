Ki nem kényszerített hibák, folyamatos kármentő üzemmód a Fideszben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nem ad világos magyarázatot a kormány egyik tagja sem, hogy hogyan szerezték meg a gyöngyösi fórumon tiltakozók személyes, bűnügyi adatait.

Az érveik erősen sántítanak, ami valószínűleg nem véletlen, jogszerűen ugyanis ezt nem tudhatták volna meg.

Lázár János a csütörtöki fórumán is belekeverte az ügybe Pintér Sándor belügyminisztert. A közönség számára a nyerő érve az volt, hogy bűnözők jogát nem védi.

Egyre jobban belezavarodik a kormány mindabba, amivel Lázár János cigányozásáról próbálják elterelni a figyelmet.

Lázár wc-pucolós szavai nagyot üthettek a Fideszen – miután az egyik legfontosabb szavazóréteget sértette meg a miniszter -, a bocsánatkérés nem volt elég, ezért a tiltakozók által megzavart gyöngyösi fórum után átlépett egy határt a gépezet, és azt kezdte hirdetni, hogy bűnözők zavarták meg a csütörtök esti rendezvényt. Az egészet a Tisza nyakába varrták.

Fotó: Bankó Gábor/444

A „cigány bűnözőkről” először egy névtelen Magyar Nemzet-cikk jelent meg péntek délután, amiben az információikra hivatkozva azt írták, „az akcióban több olyan személy is részt vett, akik büntetett előéletűek. Akadt a provokálók között olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg. Úgy értesültünk, hogy egyeseket szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg egykor.”

A lap ennél tovább nem ment, de másnap 10 előtt a Fidesz Facebook-oldalán megjelent egy logó nélküli videó, amin több demonstráló kitakart és bekarikázott arca mellé odaírták a monogramját és több bűncselekményt, amit a videó szerint elkövettek. Arra, hogy honnan származnak ezek az adatok, azóta sem válaszolnak.