Kirúgták az ICE korábbi parancsnokát egy Las Vegas-i bárból

Gregory Bovino Fotó: MATTHEW HATCHER/AFP

Kirúgták az ICE korábbi minnesotai parancsnokát egy bárból Las Vegasban. Gregory Bovinót, akinek a vezetése alatt az ICE ügynökei két civilt is agyonlőttek Minnesotában, a többi vendég biztonságára való tekintettel kérték meg, hogy hagyja el bár területét. Bovinóról, aki „úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát”, és bukásáról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Bovinótól Alex Pretti ápoló lelövése után, január végén vonta meg a bizalmat Donald Trump, a helyét a nagyszabású minnesotai idegenrendészeti akció élén a határcárként emlegetett Tom Homan vette át. Itt írtunk erről hosszabban. Azóta 700 szövetségi rendfenntartót vontak ki azonnali hatállyal Minnesota államból.

Bovinót korábban látták a bárban borozni egy csapat fiatal férfi társaságában. A hely üzemeltetője szerint a biztonságiak kikísérték, miután világossá tette számára, hogy nem látják szívesen. Azt mondta, a bár magánvállalkozás, és fenntartják a jogot arra, hogy azt szolgáljanak ki, akit akarnak. (via The Las Vegas Sun, The Chicago Tribune)



