Kirúgták az ICE korábbi parancsnokát egy Las Vegas-i bárból

Kirúgták az ICE korábbi minnesotai parancsnokát egy bárból Las Vegasban. Gregory Bovinót, akinek a vezetése alatt az ICE ügynökei két civilt is agyonlőttek Minnesotában, a többi vendég biztonságára való tekintettel kérték meg, hogy hagyja el bár területét. Bovinóról, aki „úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát”, és bukásáról ebben a cikkben írtunk részletesen.
Bovinótól Alex Pretti ápoló lelövése után, január végén vonta meg a bizalmat Donald Trump, a helyét a nagyszabású minnesotai idegenrendészeti akció élén a határcárként emlegetett Tom Homan vette át. Itt írtunk erről hosszabban. Azóta 700 szövetségi rendfenntartót vontak ki azonnali hatállyal Minnesota államból.
Bovinót korábban látták a bárban borozni egy csapat fiatal férfi társaságában. A hely üzemeltetője szerint a biztonságiak kikísérték, miután világossá tette számára, hogy nem látják szívesen. Azt mondta, a bár magánvállalkozás, és fenntartják a jogot arra, hogy azt szolgáljanak ki, akit akarnak. (via The Las Vegas Sun, The Chicago Tribune)
Greg Bovino hónapokon át járta az országot maszkos határőreivel, most azonban az elnök leváltotta, miután az általa irányított ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek Minneapolisban. A döntés a Trump-kormány eddigi legagresszívebb módszereinek felülvizsgálatát is jelezheti.
Alex Pretti lelövése után átszervezték a nagyszabású minnesotai bevándorlási műveletet: a gyűlölt Greg Bovino helyét Tom Homan vette át, aki fanatikus trumpista ugyan, mégis megfontoltabban nyúlhat a könnygázhoz. A Fehér Ház is változtatott a kommunikációján, Trump átnyúlt a minisztere felett.
A kitoloncolások ugyanakkor tovább folytatódnak, és a kivonást is felfüggeszthetik, ha a helyi hatóságok és közösségek nem működnek együtt a bevándorlási szervekkel.