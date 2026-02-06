Lekapták a majmos Obama-videót Donald Trump közösségi oldaláról

Eltávolították Donald Trump Truth Social-oldaláról a videót, amiben majmokként ábrázolták az Obama házaspárt – írta meg az Axios.

A klip azt a konteót terjesztette – írta péntek délelőtt a 444 –, amely szerint a Dominion Voting Systems szavazatszámláló cég segített ellopni Trumptól a 2020-as elnökválasztási győzelmet. Az állítást sokszorosan cáfolták – a 444 itt elemezte az elméletet bővebben –, de ez nem tartotta vissza az amerikai elnököt attól, hogy ismét megossza azt saját felületén. A klip vége felé Barack Obama volt elnök és felesége, Michelle Obama majomként nevetgélt.

Fotó: Donald Trump/Truth Social

A bejegyzés közzététele és az arra érkezett reakciók felkavarták a Fehér Házat az Axios forrásai szerint. A munkatársak egy része reflexből védte az elnök posztját, míg a republikánusok egy másik része annak eltávolítását forszírozta. Tim Scott republikánus szenátor hevesen bírálta a közzétételt. „Imádkozom, hogy hamis legyen, mert ez a legrasszistabb dolog, amit valaha a Fehér Házból láttam – írta az X-en a Politico cikke szerint. – Az elnöknek el kellene távolítania a posztot.”

Később a Fehér Házban egy munkatársat tettek felelőssé a történtekért.

Az Obama Alapítvány nem reagált az Axios megkeresésére, az egykori elnök és felesége a közösségi médiában sem tett említést a bejegyzésről.