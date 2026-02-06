Magyarország után Romániában és Bulgáriában is bezár a Szabad Európa

Pénteken közölték a Szabad Európa bolgár és román szerkesztőségében dolgozó újságírókkal, hogy március 31-től bezárják a lapot, írja értesüléseire hivatkozva a Kontroll. A lapnak egy román és egy bolgár újságíró is megerősítette a hírt, azt mondták, a Radio Free Europe/Radio Liberty hamarosan közleményt fog kiadni.

Az amerikai kongresszus által finanszírozott médium 23 olyan országban működik, ahol a kormány tevékenysége akadályozza a szabad információáramlást, vagy ahol komoly problémákba ütközik a sajtószabadság.

A Szabad Európától tavaly márciusban vonta meg a finanszírozást az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége. A magyar szerkesztőség novemberben fejezte be működését.

A román és a bolgár bezárással az utolsó két uniós országban is megszűnik a Szabad Európa helyi hírszolgáltatása.