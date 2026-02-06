Orbán Viktor: A választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad

Győztünk Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Fidesz önkénteseinek és aktivistáinak tartott fórumot Mezőtúron Orbán Viktor. A Telex videója szerint a miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek megvan a társadalmi többsége, a kérdés hogy el tudják-e vinni a támogatóikat szavazni.

Orbán szerint ez nyílt végű választás lesz, még inkább, mint az eddigiek, és hogy a helyzet súlyát érzékeltesse, elmagyarázta az egybegyűlteknek, hogyan is működik a magyar választási rendszer:

„A választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad, mert a választási rendszer, az olyan, hogy a végén a kis győzelmet is fölnagyítja, és elbillenti a győztes felé.

Nehogy véletlenül azt higgyék, hogy a megelőző választásokon mi olyan arányban nyertük meg a választást, mint amit a mandátumszám mutat a parlamentben. A valóságos támogatottság, hogy hány ember állt ide és hány velünk szemben, az mindig kisebb volt, mint a mandátumarányú fölényünk”.

Ez persze nem újdonság, választási szakértők, politikai elemzők és ellenzéki politikusok évek óta rendszeresen beszélnek arról, hogy a rendszer aránytalan, mert az úgynevezett győzteskompenzáció miatt a kis előnyöket is felnagyítja, ami a Fidesznek kedvező választókerületi beosztással megtámogatva szállította is a kétharmadokat a kormánypártnak.

Nézzünk erre két grafikont 2018-ból! Itt a szavazatok megoszlása és a parlament összetétele látható:

Fotó: Tbg

Itt pedig az, hogy pártonként hogyan arányult a listán kapott szavazati arány ahhoz, hogy a parlament összes mandátumának hány százalékát nyerték el:

Sorrendben: Fidesz-KDNP, Jobbik, MSZP-PM, LMP, DK, és akik nem jutottak be: Momentum, Kétfarkú Kutyapárt, Együtt

Fotó: Tbg

Orbán őszinte összefoglalójából kimaradt, hogy ez azért van így, mert a kétharmados parlament ilyen törvényt fogadott el, ez a Fidesz választási rendszere.

A választási rendszer reformjának lehetőségéről tavaly hosszú interjút készítettünk Tóka Gáborral, a Vox Populi választási blog szerzőjével.