Orbán Viktor elvitte Jolika nénit

Elkészült az új magyar horrorfilm plakátja. A magyar miniszterelnök publikálta a közösségi oldalán.

íme:

Utóbb a filmet is bemutatták, ám az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, sokkal kevésbé volt izgalmas, mint amire a plakát alapján számítani lehetett. Amit meg lehetett tudni belőle, az annyi, hogy Jolika néninek öt lánya, öt veje és tizenegy unokája van, a gázért átalányt fizet, és hogy minilinzert sehol máshol nem csinálnak, csak Mezőrúron.

Meg azt is még, hogy mióta van Fidesz, azóta Jolika néni fideszes, és most már az is marad. Hogy hova vitte őt Orbán Viktor, hogy eljutottak-e oda, és hogy később szabadon engedte-e, ezeket talán soha nem fogjuk megtudni.