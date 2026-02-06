Óriási festékes tubusok, kávéfőzőknek öltözött táncosok és rengeteg szín - hivatalosan is megnyílt a téli olimpia

Szerda óta mennek már ugyan a versenyek, de péntek este hivatalosan is megnyitották a XXV. téli olimpiai játékokat Milanóban és Cortinában. Ebben a cikkben írtuk meg, hogy milyen új sportág mutatkozik be, és kikre érdemes figyelni. A magyar csak 15 fős, a Liu-testvérek Kínába távozása óta aranyesélyünk nincs, a legjobb szereplés a honosított orosz műkorcsolya párostól várható.

Az ünnepség központi helyszíne az Inter és a Milan által is használt, sajnálatos módon bontásra ítélt San Siro stadion volt, az olaszoknak pedig nem okozott gondot miből meríteni, hogy a Harmónia jegyében megmutassák a kultúrájukat, értékeiket, a Volarét is elénekeltették Mariah Carey-vel. A zászlókat nemcsak Milánóban, hanem Cortinában is felvonták, és mindkét helyszínen vonultak fel csapatok, sőt, a láng is mindketten meggyulladt a végén. Az olaszok harmadik téli olimpiáján Milánó nagyvárosi központként és hivatalos házigazda városként szolgál, Cortina d’Ampezzo a Dolomitokban fekvő társházigazda, míg Predazzo és Tesero a Val di Fiemme északi sí- és sífutóversenyeinek ad otthont.

A szervezők kevésbé voltak bevállalósak, mint a párizsiak, megosztó jelenet nem volt, a látványnak viszont nem volt híján a megnyitó. És időnek sem, az indokoltnál némileg hosszabb, 3 és fél óra volt a műsor.

A tévén keresztül is úgy tűnt, a Guardian beszámolója is megerősítette, hogy a leghangosabb üdvözlést az ukránok kapták a bevonuló csapatok közül, természetesen addig, amíg a házigazda olaszok megérkeztek a hagyományok szerint a legvégén. (Ukrajna megtámadása miatt ezen az olimpián sem versenyezhetnek sportolók orosz zászló alatt, így a kvótát szerzett 13 orosz versenyző egyéni semleges sportolóként vesz részt a versenyen – ugyanez a státusz hét fehérorosz sportolóra is vonatkozik.)

A hagyomány nem a hamvak tisztelete, hanem a tűz megőrzése - mondta köszöntőbeszédében az olasz szervezőbizottság elnöke, Giovanni Magalo, aki úttörő, környezettudatos, a nemek közötti egyensúlyt tekintve a valaha volt legkiegyensúlyozottabb olimpiaként említette a most kezdődött, amit természetesen áthat az olasz szellemiség.

Kirsty Coventry, háromszoros olimpiai bajnok, a NOB első női elnöke felidézte, akinek a szervezet vezetőjeként ez az első olimpiája, azt mondta, hogy tudja, milyen érzés olimpikonnak lenni, mennyi izgalommal és idegességgel jár, mennyi áldozatot hoztak azért, hogy itt lehessenek, de legyenek büszkék magukra és élvezzék minden pillanatét, a következő két hétben pedig példaképek lesznek, és bizonyítják, hogy az a verseny nem csak a győzelmekről szól, hanem a bátorságról, az empátiáról és a szívről is. Az elnök is beszélt róla, de az egész műsorban vissza-visszatérő elem volt a béke iránti vágy hangsúlyozása.

Miközben Andrea Bocelli a Nessun dorma áriát énekelte, a láng megérkezett a stadionba, két helyi focilegenda, Guiseppe Bergomi és Franco Baresi hozta, és adta át fiatalabb sportolóknak.

De nem itt gyújtották meg, hanem a milánó diadalívnél, az Arco della Pacénél. És nem egyedül, hanem ketten, Deborah Compagnoni és Alberto Tomba lobbantotta fel a lángot Milánóban.

Cupidó és Psziché Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini és Gioachino Rossini. Mármint megidézvd Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

Mariah Carrey a Volarét Fotó: WANG ZHAO/AFP

JD Vance, amerikai alelnök, Kirsty Coventry, a NOB elnöke és Sergio Mattarella olasz elnök Fotó: SUSANA VERA/AFP

A tavalyi elhunyt Giorgio Armani terveit felhasználó ruhák, piros-fehér-zöldben Fotó: ANTONIN THUILLIER/AFP

Somodi Maja és Nógrádi Bence gyorskorcsolyázók vitték a zászlót Fotó: WANG ZHAO/AFP

