Szexuális bántalmazás miatt is nyomoz a rendőrség a szekszárdi gyermekbefogadó otthonban

2025 áprilisában megverhettek egy másfél éves kisfiút a szekszárdi gyermekbefogadó otthonban – derült ki az RTL riportjából. Éjszaka szerezte a sérüléseit, ezt az ügyeletes nem jelentette, a reggeles felügyelő vette észre. Akkor gyerekorvos is megvizsgálta, aki szerint vagy ütés érte az arcát, vagy valamilyen szilárd játékra esett az ágyról, de ilyet nem találtak. Az ügyben az intézmény belső vizsgálatot folyatott, Tényi István aktivista pedig feljelentést tett. Ő osztotta meg, hogy már nemcsak a kisfiú sérülése miatt nyomoznak a rendőrök az otthonban, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények gyanúja is felmerült.

A nyilvánosságra hozott rendőrségi határozatban az áll az RTL szerint, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat megbízott igazgatója a munkatársa felől érkezett jelentés alapján feljelentést tett a molesztálás miatt. Ekkor az is kiderült, hogy a kisfiú bántalmazása és a szexuális abúzus ügyét egyesítették, mert „a kettő között tárgyi és személyi összefüggések vannak”.

Az RTL kereste a rendőrséget, de nem kapott választ, míg az ügyészségtől megtudták, gyanúsítotti kihallgatás nem történt, sem a testi sértés, sem a szexuális bántalmazás ügyében.

Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat azt írta, a nyomozás érdekében részleteket nem mondanak.