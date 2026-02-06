Többször meglőtték az orosz hadsereg egyik tábornokát Moszkvában

Vlagyimir Alekszejev Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

Az orosz hadsereg egyik magas rangú tábornokát többször meglőtték és megsebesítették Moszkvában - írja a BBC.

Vlagyimir Alekszejev altábornagyot a város északnyugati külvárosában, egy lakóépületben történt támadás után azonnal kórházba szállították, állapota ismeretlen.

Aljekszejev a orosz hadsereg hírszerzésért is felelős főparancsnokságának (GRU) magas rangú vezetője. Az Európai Unió szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t vádolták a 2018-as idegméreggel elkövetett támadás elkövetésével Salisburyben, az Egyesült Királyságban.

„Az áldozatot a város egyik kórházába szállították” - mondta a nyomozó bizottság egyik tagja, amely szerint gyilkossági kísérlet miatt büntetőeljárást indítottak.

Alekszejev jelentős szerepet játszott az ukrajnai háborúban, részt vett az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon az oroszok 2022-es mariupoli ostroma során. Őt küldték tárgyalni a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal is, aki 2023 júniusában rövid és véres lázadást vezetett.

Még nem tudni, ki áll a péntek reggeli lövöldözés mögött. Ukrajna a múltban már többször is felelősséget vállalt orosz katonai vezetők elleni támadásokért. Az orosz titkosszolgálat tisztviselői azt állították, hogy a múlt hónap végén megakadályoztak egy orosz katona elleni merényletkísérletet Szentpéterváron.

Egy üzbég férfit januárban börtönbe zártak, mert 2024-ben meggyilkolt egy másik tábornokot, Igor Kirillovot egy moszkvai lakóház előtt. Az ukrán hírszerző szolgálat azt állította, hogy ők állnak a támadás mögött. Kirillov altábornagy az orosz nukleáris, biológiai és kémiai védelmi csapatok parancsnoka volt.