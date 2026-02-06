Trump posztjában majomként ábrázolták Obamáékat

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Tump a saját közösségi médiafelületére posztolt egy választási összeesküvéses videót, aminek a végén Barack Obama volt elnök és felesége, Michelle Obama egykori first lady majomként nevetgél.

Michelle és Barack Obama 2017. október 31-én Chicagóban, az Obama Alapítvány egyik gyűlésén.
Fotó: Charles Rex Arbogast/AP

A videó azt a konteót terjeszti, miszerint a Dominion Voting Systems szavazatszámláló cég segített ellopni Trumptól a 2020-as elnökválasztási győzelmet. Az állítás hamis, és sokszorosan cáfolt egyébként (mi itt írtunk róla bővebben), de ez nem tartotta vissza Trumpot attól, hogy most, 2026 februárjában is megossza a saját felületén. Ráadásul meg is fejelte az első fekete elnök és first lady rasszista módon történő ábrázolásával.

A videóban ugyanis 2 másodpercig látható az Obama házaspár mosolygó arccal, majomként ábrázolva, ahogy a „The Lion Sleeps Tonight” című dalra ringatóznak.

Részlet a videóból.
Fotó: Donald Trump/Truth Social

Trump posztjára sorra érkeznek a felháborodott reakciók.

„Undorító ez a viselkedés az elnök részéről. Minden egyes republikánusnak el kell ítélnie ezt. Most azonnal” – közölte Gavin Newsom kaliforniai kormányzó sajtóirodája a videó kapcsán.

„Ez nyílt rasszizmus. Pont. Nincs »félreértelmezés« és nincs mentség. Ez ő, olyan, mint mindig is volt, és ezért nem szabadna soha többé a hatalom közelében lennie” – írta Adam Parkhomenko politikai stratéga az X-en.

Ben Rhodes, aki Obama alatt nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettesként szolgált, Trumpot „történelmünk foltjának” nevezte.

És ez csak egy volt abból a 60 posztból, amit Trump közzétett a Truth Social nevet viselő platformján mindössze 3 óra alatt. Több közülük a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos hazugságok ismételgetése volt, de ezek mellé befért például egy Super Bowl hirdetés is, ami a Trump Accountsot reklámozza, és arról is posztolt, hogy szeretné, ha az arcképe felkerülne a Rushmore-hegyre George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt mellé.

külföld Adam Parkhomenko michelle obama super bowl BARACK OBAMA Donald Trump Obama Alapítvány truth social Rushmore gavin newsom Dominion Voting Systems
Kapcsolódó cikkek

787 milliót fizetett a Fox News, hogy elkerülje története legkínosabb perét

A trumpista tévécsatorna ezzel beismerte, hogy hazugságokat terjesztett arról, hogy elcsalták a 2020-as elnökválasztást.

Csurgó Dénes
Média