Zelenszkij elégedetlen az ukrán légvédelemmel, tábornokokat fog leváltani emiatt

Személyi változtatásokat hajt végre a légierőnél, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki előzőleg határozottan bírálta a légvédelem teljesítményét. Mindez nem előzmény nélküli, Zelenszkij már korábban is kifogásokat fogalmazott meg a légvédelem hatékonyságával kapcsolatban egyes régiókban. Az elnök január 20-án is beszélt arról az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz csapások nyomán, hogy a légierőnek meg kell újulnia.

Zelenszkij szerint a változtatások azokra az egységekre vonatkoznak, amelyek az orosz drónok – ezen belül a Shahedek – kiiktatásáért felelősek. Az elnök azt mondta, a légvédelem ezen részének sokkal hatékonyabban kell működnie, és túl kell lendülnie a jelenlegi problémákon. Az elnök úgy látja, van, ahol a légierő szervezettebb, de néhol „még sok munka van hátra”.

„Témafelelősként” értelemszerűen Mihajlo Fedorovot, az új védelmi minisztert nevezte meg Zelenszkij. „Minden nap számít, minden utasítást a lehető leggyorsabban végre kell hajtani” – mondta.

A januári orosz légicsapások súlyos károkat okoztak Ukrajna energetikai infrastruktúrájában. Kijev és környéke szenvedte meg leginkább a támadásokat a legkeményebb fagyok idején, a fővárosban a mai napig nincs fűtés és villanyáram a lakóépületek jelentős részében. (Kyiv Independent)