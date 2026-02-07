Az ukrán áramhálózat alapjait bombázták az oroszok

Oroszország folytatja Ukrajna energetikai infrastruktúrájának pusztítását. Szombatra virradóra olyan alállomásokat és nagyfeszültségű távvezetékeket lőttek, amik Ukrajna energiahálózatának alapját jelentik, valamint csapást mértek a Bursztyni Hőerőműre és a Dobrotviri Hőerőműre is. Denisz Smihal energiamiszter szerint az alállomások és a 750 kV-os, illetve 330 kV-os távvezetékek voltak a támadás célpontjai. Bejelentette, hogy Ukrajna vészhelyzeti segítséget kért Lengyelországtól, hogy stabilizálják az energiarendszer működését.

A támadások különösen Hmelnyickij, Rivnei, Ternopili, Ivano-Frankivszki és Lviv megye területét érintették. Kijevben és több ukrán megyében vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be. Az energiarendszer biztonsága érdekében az atomerőművek személyzete ideiglenesen csökkentette az erőművi blokkok terhelését. (Pravda/RBC)