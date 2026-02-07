Borízű hang #256 [H]: Bulvár Kund Epstein szigetén, Rodriguez apuka az orosházi üveggyárban, popperek és csövesek az iskolában

Kettőhatványodik, szokás szerint jubileumi adásunk megannyi számtalan meglepetéssel az Önök számára. Titokzatos rejtélyek az obskúrus misztikumban.
- 00:52 Lázár János és a tudatosság. Lázár közpénzből, hotelben. Rogán Antal feltalálta a feltalálást.
- 06:54 Lázár nem vágná le a tolvajok kezét. Én nem fogok Batidáról podcastolni Bódis Krisztával!
- 09:44 Brian Epstein szigete. A titkosszolgálati szálat hagyjuk. Bulvár Kund rejtélyes halála. Én nem fogok egy pedofillal podcastolni!
- 15:28 Ne üljünk fel titkosszolgálati belekeverési kísérleteknek! Te csalódtál bárkiben Epstein Islanden? Elon Musk, a legnagyobb lúzer.
- 20:48 Törvénysértések a szexen túl Epstein szigetén. A hipergazdagok hálózata. Az elitellenesség mindig az elit projektje. Trumpék arab kriptobiznisze. Miért fotózkodtak ezek ennyit alsógatyában?
- 25:25 A Blackrock-dal eredete. Hallgató Barbadosról. Delcy Rodriguez és az orosházi üveggyár. Kínai a Forma 1-ben. Hol tartanánk, ha nem lenne 444?
- 31:47 Winkler Róber: Igenis van kraftsör-armageddon. Ratebeer és Untappd. A Leikeim megszűnése. A jó és olcsó német sör.
- 37:48 A Waze és a budapesti kátyúk.
- 41:24 Aktuális mobilos csalások. Epstein macskakamerája.
- 47:17 A legfeleslegesebb magyar rockzenekar. Hooligans és Kiscsillag. A Ponies sorozat. OSINT gitárral. Skorpió: Előre nézz!
- 53:56 Fenyő Miklósnál nem volt erőltetett a prozódia. Hungária: pro és kontra. A német vendéglátózás szerepe a magyar popzenében.
- 58:34 Popperek és csövesek áltisiben. Szandi: Kicsi lány. Pintácsi apuka ideges.
