Clintonék nyilvános vallomást akarnak tenni az Epstein-ügyben

Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton volt külügyminiszter a hét elején egyeztek bele, hogy tanúskodnak Jeffrey Epstein ügyében, mert már eljárással fenyegették őket. Az Epstein-aktákban gyakran feltűnő Bill Clinton most azt mondta, nyilvánosan szeretnének vallomást tenni, hogy megakadályozzák a republikánusokat az ügy politikai célú felhasználásában.
A Clinton házaspárt kötelezték, hogy zárt ajtók mögött tegyenek tanúvallomást a Képviselőház felügyeleti bizottsága előtt, ami Epstein hatalmi kapcsolatait, valamint a bűncselekményeiről szóló információk kezelését vizsgálja. A demokraták szerint a vizsgálatot fegyverként használják politikai ellenfelek támadására, nem pedig valódi parlamenti ellenőrzésre. Bill Clinton szerint a zárt tárgyalás leginkább egy kirakatperre hasonlítana.
A volt elnök korábban elismerte, a 2000-es évek elején repült Epstein magángépén a Clinton Alapítvány humanitárius munkájához kapcsolódóan, de állítása szerint soha nem járt a magánszigetén. Hillary Clinton azt mondta, nem volt érdemi kapcsolata Epsteinnel, soha nem repült a gépén, és nem járt a szigetén sem. (Guardian)
Bill Clinton ismerte Epsteint, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről.
Starmer minisztelnöknek inog a széke, pedig ő nem is ismerte Epsteint, mégis Londonban borulhat a dominó. Elitellenesség, Sötétség Hercege és az Epstein-akták.
Bill Clinton szerepel az Epstein-aktákból előkerült fényképeken is.