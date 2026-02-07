Hétvégi olvasnivalók univerzális zsoltibácsizásról és büszke vadászokról

Belföld

Próbálták 2023-ban, 2024-ben is elérni a 3 százalék feletti gazdasági növekedést, de 2025-ben is épp csak stagnálás lett belőle repülőrajt helyett. Hagyjuk akkor az egészet a fenébe, gondolja a miniszter. Szerinte 14 kormányzati vívmány, köztük a családközpontúság és a demográfia is megelőzik a növekedés hajszolását.

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Lázár Jánosnak ezúttal is intenzív hete volt, Pusztaszabolcson elmondta, hogy nem szégyelli, hogy ő a buditakarító miniszter, majd összefeszült a sajtóval a gyöngyösi fórumán ellentüntetők adatai kapcsán. Ezt követően a rendőrség cáfolta, hogy a igazoltattak volna Gyöngyösön, így viszont érthetetlenné vált, hogy honnan voltak meg az adatok, amire Gulyás Gergely sem nagyon adott egyenes választ a kormányinfón. Cserébe a váci Lázárinfón a miniszter már válaszolni sem volt hajlandó, mert szerinte Gulyás már mindent elmondott. A brutális kampányról ebben, a fideszes kármentésről pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.

Forrás

A Szőlő utcai ügy nyomozásában tanúként vallomást tett egy lány arról, hogyan molesztálta őt szexuálisan, és hogyan tartotta érzelmi függésben Juhász Péter Pál hosszú évekig: az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg a férfi, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot, ráadásul Juhász mindezt úgy tehette meg, hogy akkor már túl volt az első botrányán.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye a Fidesz előtt, Magyar Péter azt mondta, nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz. A Medián felmérése szerint Magyart többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt. A Bloomberg szerint a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások vonzzák a befektetőket a magyar pénzpiacra. Orbán Viktor: A választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad.

Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?

Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtök kora délelőtt van, munkanap, de a Hungexpo „A” csarnokában nyüzsögnek a legrégebbi magyarországi pride résztvevői. A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját. Tarts velünk a szezon legszórakoztatóbb fegyver-, horgász- vadászkiállítására!

Fotó: Bankó Gábor/444
Rendőrségi arcfelismerő rendszer
Illusztráció: Németh Dóra/444

Lengyel-magyar két jó barát, de az orosz propagandát kicsit máshogy fogyasztják a Kárpátok ölén, mint a Visztula két partján. Elrendelte a lengyel bíróság a Magyarországon menedékjogot kapott volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro letartóztatását, a varsói ügyészség elfogatóparancsot adott ki.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Epstein

A szexuális visszaélésekért elítélt Jeffrey Epstein a 2010-es évek derekán vetett szemet egy Király utcai ingatlanra, pontosabban inkább annak árára: a tulajdonossal, egy norvég üzletemberrel levelezett róla egyre furcsább módon, a fenyegetőzéstől és az online zaklatástól sem visszariadva.

Forrás: Google Street View

Az új dokumentumok bizonyítják: olyan vezető üzleti és politikai szereplők is közeledtek Jeffrey Epsteinhez, akik korábban ezt tagadták. A 3 millió oldalnyi Epstein-akta nyilvánosságra hozásával az amerikai igazságügyi minisztérium lezártnak tekinti az ügyet, a demokraták szerint vannak még iratok. Trump tovább bizonygatja, hogy nem volt baráti viszonya Epsteinnel. Az amerikai kormány több ezer Epstein-dokumentumot tett elérhetetlenné, mivel több áldozat is beazonosítható lett.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről
Fotó: HANDOUT/AFP

Epstein és az elit: zsoltibácsizik a világ, Angliában már politikai földindulás van a botrányból. Melinda French Gates szerint volt férjének, Bill Gatesnek válaszolnia kell azokra a kérdésekre, amiket az Epstein-akták felvetnek. A Clinton-házaspár beleegyezett, hogy tanúskodjon az Epstein-ügyben, Fico tanácsadója pedig bolondnak érzi magát, hogy máris belebukott az ügybe.

A balhéba nyakig belekeveredett Peter Mandelson és Donald Trump
Fotó: JIM WATSON/AFP

Külföld

Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák. Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Donald Trump korábban azt mondta, Vlagyimir Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet, de az oroszok mínusz 24 fokban megint lőtték Kijevet. Volodimir Zelenszkij emiatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. 55 ezerre becsülik az elesett ukrán katonák számát. 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon.

Helyi lakosok sétálnak az orosz rakéták és drónok által az ukrán energiainfrastruktúrára mért támadások után, 2026. január 22-én
Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Itt van Európa válasza a Carney-beszédre, Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben.

Mario Draghi és Severine Vermeire, a KU Leuven rektora
Fotó: ELIAS ROM/Belga via AFP

Sport

Óriási festékes tubusok, kávéfőzőknek öltözött táncosok és rengeteg szín – hivatalosan is megnyílt a téli olimpia, amelyről minden fontosabb tudnivalót ebben a cikkben gyűjtöttünk össze.

Fotó: JASPER JACOBS/Belga via AFP

Gyász

A teljes sötétség után – eltemették Tarr Bélát.

Fotó: Németh Dániel/444

Podcast

Podcast

Tyúkól#61: Kitettük a kitennivalót (csak mi nem a vörös szőnyegre)

Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

A kutya - 2. rész (Szily László: Idegtartás - 15. fejezet)

A 15. fejezet második részében a tibeti masztiffról tudhatjuk meg, hogy a cuki külső mögött valójában vérmes őrkutyák, akik túl komolyan veszik a házőrzést. Megértjük, miért fontos a saját életstílusunknak és temperamentumunknak megfelelő kutyát választani.

444.hu
hangoskönyv