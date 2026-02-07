Irán azt üzeni: Amerikai támadás esetén csapást mérnek az Egyesült Államok térségbeli bázisaira

Irán csapást mérne az Egyesült Államok közel-keleti katonai bázisaira, ha az amerikai fegyveres erők megtámadnák – jelentette ki szombaton az iráni külügyminiszter. Szerinte ugyanakkor ezt nem szabad a bázisoknak otthont adó országok elleni támadásként értelmezni.

Fotó: AHMED HASAN/AFP

Abbas Araqchi külügyminiszter egy nappal azután nyilatkozott a katari Al Dzsazíra televíziónak, hogy Teherán és Washington pénteken vállalták, hogy folytatják a közvetett tárgyalásokat az iráni nukleáris programról. Araqchi elmondta, hogy a következő tárgyalási fordulónak még nincs kitűzött időpontja, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök szerint már a jövő hét elején sor kerülhet rá.

„Mi és Washington is úgy gondoljuk, hogy minél hamarabb meg kell tartani” – mondta Araqchi.

Trump korábban azzal fenyegetőzött, hogy csapást mér Iránra, miután az Egyesült Államok jelentős haditengerészeti erőket vont össze a térségben. Az amerikai elnök ugyanis azt követeli Teherántól, hogy mondjon le az urándúsításról – amivel potenciálisan később atomfegyvert is készíthetnének –, továbbá állítsa le ballisztikusrakéta-fejlesztési programját és hagyjon fel a térség fegyveres csoportjainak támogatásával. Közben Irán továbbra is tagadja, hogy atomfegyvert készítene.

Bár mindkét fél jelezte készségét arra, hogy diplomáciai úton rendezze az évtizedek óta húzódó nukleáris vitát, Araqchi elutasította a tárgyalások kiterjesztését más kérdésekre. „Bármilyen párbeszédhez az kell, hogy eltekintsünk a fenyegetésektől és a nyomásgyakorlástól. (Teherán) kizárólag a nukleáris kérdésről tárgyal… Semmilyen más ügyet nem vitatunk meg az Egyesült Államokkal” – mondta.

Tavaly júniusban az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott, csatlakozva az Izrael által indított, 12 napig tartó légicsapások utolsó szakaszához. Teherán ezt követően közölte, hogy felfüggesztette az urándúsítást. Irán válaszlépésként akkor rakétatámadást hajtott végre egy amerikai bázis ellen Katarban – egy olyan országban, amely jó kapcsolatokat ápol mind Teheránnal, mind Washingtonnal.

Araqchi szerint egy újabb amerikai támadás hasonló következményekkel járhatna.„Az amerikai szárazföldet nem tudnánk megtámadni, de a térségben lévő bázisaikat célba vennénk” – mondta.