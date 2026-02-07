Kivette az üdítőt a hűtőből, fellökte az eladót, majd fizetés nélkül távozott – rendőrök fogták el a 41 éves férfit Nagykőrösön

Megtagadták a kiszolgálást egy nagykőrösi dohányboltban egy férfitől, aki ennek ellenére kivett egy üdítőt a bolt hűtőjéből, majd fizetés nélkül távozott – írja a police.hu. A nagykőrösi rendőrök a bejelentést követően őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték a letartóztatását.

A gyanú szerint a 41 éves N. Attila január 31-én kora reggel ment be a dohányboltba, ahol nem először járt, és ahol az is előfordult már, hogy néhány apróbb dolgot magához vett, majd fizetés nélkül távozott. Ezért legutolsó látogatásánál az eladó megtagadta a férfi kiszolgálását.

N. Attila ennek ellenére a hűtőhöz sétált, kivett egy üdítőt és fizetés nélkül a kijárat felé indult. Az üzletben dolgozó nő megpróbálta feltartóztatni és visszaszerezni a terméket, de a férfi ellökte, amitől a földre esett, N. Attila pedig kiment az üzletből és a városközpont felé vette az irányt.

Az eladó egy arra járó ismerősétől kért végül segítséget, így ketten indultak a férfi után, majd sikeresen vissza is szerezték tőle az italt. Az elkövető ezután megütötte az eladó ismerősét, majd elfutott.

A nagykőrösi rendőrök a bejelentést követően alig három óra múlva megtalálták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.